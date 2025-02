- Ameryka powraca i wkrótce będzie większa niż kiedykolwiek dzięki dodaniu Red, White and Blueland - powiedział członek Izby Reprezenantów Buddy Carter.

Ustawa dotycząca zmiany nazwy Grenlandii ma zobowiązać Douga Burguma, sekretarza zasobów wewnętrznych USA do nadzorowania procesu wdrażania zmiany nazwy oraz zaktualizowania dokumentacji i map . Proces ten miałby zająć maksymalnie sześć miesięcy.

Na mocy nowych przepisów prezydent Donald Trump byłby upoważniony do negocjacji z Danią w celu "zakupu lub inny sposobu przejęcia Grenlandii".

Aby ustawa weszła w życie konieczne jest pomyślne głosowanie w Izbie Reprezentantów, Senacie, a następnie podpis głowy państwa. - Prezydent Trump prawidłowo zidentyfikował zakup tego, co jest teraz Grenlandią, jako priorytet bezpieczeństwa narodowego i z dumą powitamy jej mieszkańców, którzy dołączą do najwolniejszego narodu, jaki kiedykolwiek istniał, gdy nasz naczelny negocjator podpisze tę monumentalną umowę - stwierdził Carter, cytowany przez portal gazety "The Hill".