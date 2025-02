We wtorek szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto pojawił się z wizytą w Warszawie . Podsumowując tę zagraniczną podróż, zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym ocenił, że "w Polsce dzieją się skandaliczne rzeczy" .

Peter Szijjarto w Warszawie. "Wspaniałe spotkanie" z Krzysztofem Bosakiem

Węgierski minister spraw zagranicznych dodał, że "gdyby konserwatywny, patriotyczny rząd dopuścił się jednej dziesiątej tych złych uczynków, wszystkie procedury praworządności zostałyby rozpoczęte w Brukseli, ale ponieważ wszystko to robi rząd bezwarunkowo wierny Brukseli, to nikt nie mówi złego słowa". Ocenił, iż właśnie przez to opozycja nad Wisłą zyskuje siłę, a "Ruch Narodowy, który jest częścią sojuszu partii Konfederacji, zyskuje poparcie".