W skrócie Białoruś za pośrednictwem kanałów wywiadowczych złożyła Ukrainie propozycję uwolnienia więźniów politycznych.

Wołodymyr Zełenski wyraził poparcie dla tej inicjatywy i gotowość Ukrainy do przyjęcia więźniów.

Wśród uwolnionych przez Mińsk są opozycjonistka Maryja Kalesnikawa i polski obywatel Roman Gałuza, ale Andrzej Poczobut nie został ułaskawiony.

Mińsk zasygnalizował gotowość do uwolnienia więźniów przez Ukrainę, jeśli Zełenski to poprze - pisze w niedzielę Kyiv Independent. Na informację zareagował już ukraiński przywódca.

- Powiedziałem: oczywiście, że to popieramy i jesteśmy gotowi to przyjąć - powiedział Zełenski dziennikarzom w drodze do Berlina, gdzie udał się na konsultacje pokojowe z przedstawicielami Europy i USA.

Więźniowie polityczni na Białorusi. Mińsk z propozycją dla Kijowa

Zełenski wyjaśnił swoje natychmiastowe przystanie na propozycje Mińska, mówiąc, że "kwestia więźniów politycznych jest ważna, a przebywają tam zarówno obywatele Ukrainy, jak i Białorusini".

- I oczywiście konieczne jest sprowadzenie z powrotem zarówno naszych, jak i białoruskich więźniów politycznych - podkreślił.

Jak przekazał portal, Białoruś zaoferowała takie rozwiązanie za pośrednictwem kanałów wywiadowczych. Szef HUR Kyryło Budanow wyjaśnił cytowany przez Kyiv Independent, że Białoruś woli tę drogę, zamiast uwolnienia więźniów za pośrednictwem "tego czy innego kraju UE".

Białoruś. Mińsk uwolnił więźniów politycznych. Na liście brak Andrzeja Poczobuta

Propozycję Mińska poprzedziło sobotnie uwolnienie przez Białoruś 123 więźniów politycznych z różnych państw w ramach umowy z USA. Wśród zwolnionych z więzień znalazła się m.in. opozycjonistka Maryja Kalesnikawa oraz dyrektor "Wiasny" i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki.

Na liście uwolniony jest także obywatel Polski Roman Gałuza. Ułaskawiony nie został natomiast Andrzej Poczobut.

Na Białorusi od piątku trwają rozmowy między prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, a specjalnym wysłannikiem USA Johnem Cole'em, który chwilę wcześniej zapowiedział zniesienie sankcji na białoruski potaż będący kluczowym składnikiem nawozów, którego Białoruś jest wiodącym światowym producentem tego surowca.

Źródło: Kyiv Independent

