Groszowe emerytury to nie slogan. Za 35 lat świadczenia drastycznie spadną

Agnieszka Tkacz

Specjaliści z Finax opracowali nowy raport, który przedstawia niepokojącą analizę na temat przyszłości systemu emerytalnego w Polsce. Polaków może czekać emerytalne ubóstwo. Dane analizuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Czy będziemy mogli za 35 lat liczyć na państwową emeryturę? Raport Finax nie pozostawia wątpliwości123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak Polacy wyobrażają sobie emeryturę? Oto co mówią sondaże
  2. Polaków czeka emerytalne ubóstwo? Eksperci ostrzegają
  3. Co radzą specjaliści? "Na państwową emeryturę nie ma co liczyć"

Choć większość Polaków myśli o emeryturze jako o czasie spokoju i realizacji odkładanych planów, najnowsze dane pokazują, że w tle wciąż obecny jest niepokój o finanse. Wyniki raportu Finax ujawniają, że nasze wyobrażenia o jesieni życia coraz częściej zderzają się z ekonomiczną rzeczywistością i twardymi wyliczeniami ZUS.

Szczegóły raportu przedstawia "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak Polacy wyobrażają sobie emeryturę? Oto co mówią sondaże

Z badań wynika, że ponad połowa ankietowanych (53 proc.), szczególnie osób po 55. roku życia marzy o emeryturze pełnej spokoju, wolnej od codziennego stresu, spędzanej głównie w domowym zaciszu. To zdecydowanie najczęściej wybierana wizja przyszłości.

Drugie miejsce wśród planów zajmują podróże i poznawanie świata. O takiej formie odpoczynku mówi 38 proc. badanych, przy czym częściej wskazują ją kobiety. Dla wielu osób - 32 proc. ankietowanych, ważne jest także to, by po zakończeniu pracy poświęcić więcej czasu rodzinie i wnukom.

Nie brakuje również osób, które chcą pozostać aktywne: 22 proc. planuje prowadzić dynamiczny tryb życia, a 11 proc., głównie kobiet, zamierza skupić się na rozwoju osobistym.

Z "Financial Wellness Index", cytowanego w raporcie, wynika, że co piąty Polak (20 proc.) obawia się, że na emeryturze może zabraknąć mu środków do życia. W grupie osób w wieku 45-54 ten odsetek rośnie już do 30 proc. - to sygnał, że im bliżej do zakończenia pracy, tym większa świadomość możliwych trudności.

Polaków czeka emerytalne ubóstwo? Eksperci ostrzegają

Finax przypomina, że zgodnie z danymi ZUS tzw. stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia, z roku na rok systematycznie spada. Jeszcze w 2015 r. przeciętny emeryt otrzymywał świadczenie stanowiące 58 proc. jego ostatniej pensji. W 2025 r. jest to już około 50 proc., a według długoterminowych prognoz do 2060 r. wskaźnik ten może obniżyć się nawet do 25 proc.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli dziś ktoś zarabia 10 000 zł brutto, na przyszłej emeryturze może otrzymywać około 2500 zł. Wydatki na mieszkanie, żywność czy leki nie znikną, a konieczność utrzymania się za jedną czwartą obecnych dochodów brzmi jak realny problem, a nie odległa wizja.

Nie dziwi więc, że prawie 20 proc. Polaków uważa niewystarczające środki na emeryturę za jedno z największych finansowych zmartwień. 

Co radzą specjaliści? "Na państwową emeryturę nie ma co liczyć"

Przemysław Barankiewicz, szef Finax w Polsce, nie pozostawia złudzeń. Jego zdaniem różnica między marzeniami o spokojnej starości a obawami finansowymi będzie się pogłębiać.

- Na państwową emeryturę nie ma co liczyć, ponieważ te środki po prostu nie zapewnią nam komfortu ani bezpieczeństwa na długie lata. Prognozy są brutalne, a demografia działa przeciwko nam. Społeczeństwo się starzeje, a coraz mniejsza grupa pracujących będzie utrzymywać coraz większą grupę emerytów - tak ekspert komentuje wyniki raportu.

Ekspert dodaje, że bez zmian w systemie aż trzy czwarte dzisiejszych 30- i 40-latków zakończy zawodowe życie z emeryturą minimalną. Taki scenariusz w największym stopniu dotknie kobiety, ale także około połowę mężczyzn.

Specjaliści są zgodni, że jednym z największych problemów jest to, że nadal niewiele osób odkłada pieniądze na własną emeryturę. Z danych Finax wynika, że 58 proc. kobiet i połowa mężczyzn nie korzysta z żadnej dodatkowej formy oszczędzania. Co więcej, nie planuje tego zmienić.

Regularnie inwestuje zaledwie 12 proc. Polaków, a kolejnych 12 proc. deklaruje, że chciałoby zacząć. To wciąż za mało, aby w przyszłości uniknąć finansowego kryzysu.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

