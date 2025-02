Prokuratura stawia zarzuty sześciu osobom. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości

Rzecznik prokuratora generalnego ogłosiła nowe informacje w sprawie śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. - 24 osoby w tym postępowaniu usłyszały zarzuty popełnienia przestępstwa - tłumaczyła prok. Anna Adamiak. Jak dodała, we wtorek Adam Bodnar zwrócił się do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi R. Co więcej, do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano akt oskarżenia wobec sześciu osób. Sprawa dotyczy dotacji dla Fundacji Profeto.