W skrócie Biuro europosła Łukasza Kohuta w Katowicach zostało zdewastowane przez nieznanych sprawców, którzy namalowali na nim totalitarne symbole oraz wulgarny napis.

Polityk podkreślił, że nie zamierza się poddawać hejtowi i będzie kontynuował swoją działalność na rzecz otwartego i wielokulturowego Śląska.

Sprawa została zgłoszona organom ścigania, a policja prosi o kontakt świadków.

Na elewacji, drzwiach i szyldzie biura europosła Łukasza Kohuta w dzielnicy Nikiszowiec, ktoś namalował symbole nawiązujące do ustroju totalitarnego, a nad drzwiami pojawił się napis "Naziol".

"Dziennik Zachodni" doprecyzował, że akt wandalizmu odkryła pracownica biura, która wybrała się do lokalu w weekend po dokumenty.

Katowice. Atak na biuro europosła Łukasza Kohuta

"Fala nienawiści prawicowej w Polsce wzbiera. Gaśnica w Sejmie, happeningi przed Auschwitz, ruski hejt w sieci, a teraz swastyki na moim biurze regionalnym" - napisał polityk na swoim Facebooku.

Zaznaczył w swoim wpisie, że "nie da się zastraszyć" sprawcom takim zachowań.

"Dalej będziemy robić swoje - Śląsk jest otwarty, wielokulturowy i nasz wspólny - nie ma zgody na narodowo-socjalistyczną falę i akty wandalizmu" - podsumował swój wpis Kohut. Na koniec dodał, że sprawa została zgłoszona odpowiednim organom.

Kohut: Mam grupę, która mnie hejtuje

Polityk podkreślił w rozmowie z mediami, że często pada on ofiarą hejtu.

- Widzimy tę brunatną falę w internecie, mowę nienawiści w stosunku do wszystkich polityków, którzy szerzą proeuropejskie wartości. Ja, jako Ślązak, mam dodatkową grupę, która mnie hejtuje, więc sądzę, że to jest połączone - zaznaczył w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.

Policja w Katowicach poszukuje świadków zdarzenia i prosi ich o kontakt oraz przekazanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców tego aktu wandalizmu.

