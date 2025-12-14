W skrócie Węgierski minister spraw zagranicznych oskarżył Radosława Sikorskiego o dążenie do wojny między Rosją a Europą.

Komentarz był odpowiedzią na wpis Sikorskiego, który ironicznie zasugerował przyznanie Viktorowi Orbanowi Orderu Lenina.

Orban skrytykował unijną decyzję o zamrożeniu rosyjskich aktywów, nazywając ją "deklaracją wojny".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Spięcie szefów dyplomacji rozpoczęło się od komentarza Radosława Sikorskiego do przemówienia Viktora Orbana. Węgierski premier określił piątkową decyzję UE o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów w UE jako "deklarację wojny". "Viktor zasłużył na swój Order Lenina" - przekazał szef polskiej dyplomacji. W obronie swojego przełożonego stanął Peter Szijjarto.

"Rozumiemy, że naprawdę chcesz wojny Rosji z Europą. Nie damy się wciągnąć w twoją wojnę" - napisał Węgier.

Sikorski nie pozostał dłużny. "Jeśli Rosja nie dokona kolejnej inwazji, to wojny nie będzie. Rozumiemy jednak, że tym razem (gdyby doszło do wojny - red.), bylibyście po jej stronie" - stwierdził.

Wypowiedź Viktora Orbana skomentował również szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który zakpił z premiera Węgiera. Udostępnił on wpis Orbana, krytykujący decyzję UE ws. rosyjskich aktywów, komentując: "najcenniejsze zamrożone rosyjskie aktywo w Europie".

Orban o decyzji UE w sprawie rosyjskich aktywów: "To deklaracja wojny"

Podczas sobotniego tzw. antywojennego wiecu w Mohaczu, czyli jednego z serii spotkań z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień przyszłego roku wyborami parlamentarnymi, Orban ocenił, że "przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie przeszło bez odpowiedzi; to deklaracja wojny".

Piątkowe porozumienie UE zmienia sposób decydowania o rosyjskich aktywach, usuwając konieczność podejmowania decyzji w tej kwestii co pół roku, za zgodą wszystkich stolic.

Rząd w Budapeszcie ocenił, że zmiana podejmowania decyzji ws. rosyjskich aktywów jest "końcem praworządności w Unii Europejskiej". - W ten sposób rządy prawa w Unii Europejskiej ustępują miejsca rządom biurokratów. Innymi słowy, nastała brukselska dyktatura - ocenił w piątek premier Orban.

"Wydarzenia": Weto ustawy łańcuchowej. Przed Sejmem pojawili się protestujący Polsat News