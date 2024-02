Wczesnym popołudniem kolumna traktorów jadąca od strony Michałowic dotarła do Krakowa i zatrzymała się na al. 29 listopada na wysokości ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Oczekuje tam na przyjazd kolumny traktorów od Kocmyrzowa, która jechał na rondzie Kocmyrzowskim.

Jak zapowiedział magistrat: "W kolejnych godzinach spodziewane są problemy w ciągu ulic: 29 Listopada - Aleja Trzech Wieszczów - R. Matecznego - Kamieńskiego - Klimeckiego - R. Mogilskie - Jana Pawła II - Kocmyrzowska - Andersa - Bora-Komorowskiego - 29 Listopada oraz dróg wlotowych do miasta".

Wcześniej podawano, że w związku z protestem od ok. godz. 10 do 20 będą występować duże utrudnienia na drogach.

Protest rolników w Małopolsce. Krakowskie lotnisko z apelem

Na autostradowej obwodnicy Krakowa występują zatory pomiędzy węzłami Kraków Bielany i Kraków Południe, spowodowane rolniczą blokadą wlotowej ul. Skotnickiej w Krakowie. W Szczucinie wolno jadące pojazdy zablokowały most na Wiśle w ciągu dk 73. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 982. Korki spowodowane przez maszyny rolnicze są także na obwodnicy Skawiny w ciągu dk 44.

Lotnisko Kraków Airport zaapelowało do pasażerów, aby zaplanowali więcej czasu na dojazd samochodem na lotnisko lub skorzystali z komunikacji kolejowej z powodu trwających na okolicznych drogach i rondach przejazdów pojazdów rolniczych.

Rolnicy na proteście w Medyce. Wysypano ukraińskie zboże

Tymczasem rolnicy protestujący w Medyce zapowiedzieli, że od godz. 8 rano do godz. 8 wieczorem będą blokowali wjazd komercyjnych samochodów ciężarowych zarówno z Ukrainy do Polski jak i z Polski do Ukrainy.