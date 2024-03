W środę w Warszawie odbył się burzliwy protest rolników . W okolicach Sejmu doszło do zamieszek, w których rannych zostało kilkunastu policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali kilkadziesiąt osób, część z nich usłyszała już zarzuty.

Protest rolników. Gdzie są utrudnienia?

Choć główny protest odbył się w Warszawie w środę, to jeszcze w czwartek rolnicy blokowali drogi wjazdowe do stolicy. W piątek rano część z nich nadal protestuje w różnych częściach kraju.

Postulaty rolników. Spotkanie z premierem

- Jestem przekonany, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, m.in. przepisy dotyczące ugorowania - powiedział szef rządu.

- Bardzo mi zależy na tym, żeby "dowieźć" do końca to, co jest możliwe z Zielonym Ładem - powiedział.