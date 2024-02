20 lutego polscy rolnicy przeprowadzą kolejny ogólnopolski protest. Manifestacje, blokady i strajki odbędą się na drogach w całym kraju, co w wielu miejscach skutkować będzie utrudnieniami. Kiedy i gdzie spodziewać się demonstrantów? W jaki dzień dojdzie do przełożonego protestu w stolicy, a kiedy do wielkiej blokady granicy? Interaktywna mapa i aktualne informacje poniżej.