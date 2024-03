Według zgłoszenia dostarczonego do tamtejszego urzędu gminy protestujący sprzeciwiają się "niekontrolowanemu napływowi zboża z Ukrainy na teren Unii Europejskiej , co jest przyczyną destabilizacji na rynku zbóż i powoduje trudną sytuację ekonomiczną rolników, a także przeciwko niekorzystnemu dla rolników wprowadzonemu przez UE tzw. zielonemu ładowi".

Protest na granicy ze Słowacją. Spore utrudniania w ruchu towarowym

- Tiry z żywcem, czy kruszywem będą przepuszczane, Ciężarówki, które mają plandeki, gdzie my nie wiemy, co tak jest, nie będą przepuszczane - mówi Dziubek. Rolnicy chcą w ten sposób uniemożliwić wjazdu do Polski produktów spożywczych z Ukrainy. - Chodzi o zboża, oleje, żywność pochodząca z Ukrainy - mówił Dziubek w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Krakowskiej".