Mimo że rolnicy blokowali przejścia graniczne już od początku lutego, to jednak wielki protest trwa od 20 lutego. Strajkujący domagają się m.in. ograniczenia nadmiernego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy . W czasie swoich demonstracji w całej Polsce zajmowali część dróg i blokowali przejazd ciężarówek na przejściach granicznych z Ukrainą m.in. w Dorohusku czy Medyce. Nie inaczej jest w piątek.

Protest rolników. Gdzie utrudnienia?

Utrudnień można spodziewać się m.in. przy zjeździe na DK79 aż do ronda przy lotnisku w Katowicach . W województwie mazowieckim rolnicy zajmą część S17 na odcinku Ryki - Lublin . Blokady pojawią się również m.in. na S10 i autostradzie A1. W przypadku województwa dolnośląskiego utrudnienia pojawią się na DW396 między Strzelinem a Oławą.

Wstępnie blokad dróg można spodziewać się od godz. 10:00 lub 11:00, ale w niektórych miejscach rolnicy utrudniają przejazd już od 6:00. Do tej pory strajki były zawieszane ok. godz. 16:00 lub 17:00, jednak w części miast trwały nawet do 22:00.