Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Sytuacja jest naprawdę ciężka"

- Ma miejsce druga chemioterapia. Jego sytuacja zdrowotna jest naprawdę ciężka - powiedział pełniący obowiązki szefa SP i podkreślił, że "gdyby mógł, to stanąłby przed komisjami śledczymi teraz, tak samo jak stawał wtedy, kiedy ostatni raz PO rządziła". Jak dodał, wówczas "wszystkie kończyły się porażką Platformy".

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobro. "Należy mówić bardzo ostrożnie"

Patryk Jaki wyraził pewność, że gdy tylko Zbigniew Ziobro wróci do zdrowia, to "z przyjemnością stanie przed tymi komisjami (śledczymi - red.) i pokaże im (politykom koalicji rządzącej - red.) miejsce w szeregu".

- Jeżeli obecna koalicja (rządząca - red.) chce przeprowadzać taki spektakl znęcania się nad ciężko chorą osobą, to nie będzie to dla mnie nic nowego - powiedział europoseł, komentując doniesieniach o powołaniu biegłego , który miałby skontrolować stan zdrowia Zbigniewa Ziobry.

Prowadzący rozmowę Grzegorz Kępka zapytał polityka Suwerennej Polski, czy jest szansa na start byłego szefa MS w wyborach do Parlamentu Europejskiego . - O jego aktywności w najbliższym czasie należy mówić bardzo ostrożnie - odparł.

Zbigniew Ziobro cierpi na nowotwór. Tomasz Trela mówi o "sprawdzeniu stanu zdrowia"

Pod koniec ubiegłego roku Zbigniew Ziobro przekazał za pośrednictwem polityków swojego ugrupowania, że zdiagnozowano u niego zaawansowaną fazę nowotworu przełyku. Polityk nie pojawił się w Sejmie od końca listopada i zaapelował, by nie ignorować symptomów choroby tak, jak miało to miejsce w jego przypadku.

- Zbigniew Ziobro jest bardzo silny i wiem, że uda mu się z tego wyjść. Wszyscy na niego czekamy , to będzie trochę trwało, ale to jest oczywiste, że tu jest zawsze dla niego miejsce w Suwerennej Polsce - zapewniał Jaki.

- (Zbigniew Ziobro - red.) bezwzględnie powinien być przesłuchany. (...) Będę rekomendował komisji, żeby sprawdzić, jak wygląda stan zdrowia pana ministra - mówił poseł Nowej Lewicy w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. - Jeżeli to kwestia dwóch-trzech miesięcy, kiedy pan Ziobro mógłby zostać przesłuchany, to uważam, że trzeba na to poczekać - wyjaśniał Trela.