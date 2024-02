- Do kogo ty gówniarzu mówisz per ty? - powiedział na nagraniu Kaczyński, który po chwili użył niecenzuralnego określenia.

"Chuligan z legitymacją poselską chodzi po Warszawie i lży ludzi" - skomentował jego zachowanie Brejza. Jak poinformował, w niedzielę złoży w tej sprawie zawiadomienie do komisji etyki poselskiej .

Jarosław Kaczyński przed komisją etyki. Nie pierwszy raz

Nie byłaby to pierwsza publiczna wypowiedź prezesa PiS, która trafiłaby do sejmowej komisji etyki. W połowie stycznia zajęła się słowami, które zaraz po wygłoszeniu exposé premiera Donalda Tuska, wypowiedział do niego Kaczyński.