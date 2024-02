Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Czeka go operacja"

- Trzymamy kciuki za Zbigniewa Ziobrę. Czeka go operacja - przekazał europoseł Patryk Jaki, dodając, że rekonwalescencja lidera Solidarnej Polski potrwa jeszcze długo. Na czas walki z niedawno zdiagnozowaną u Ziobry chorobą nowotworową, to właśnie Jaki zastąpił go w funkcji szefa ugrupowania. - Na pewno na wybory samorządowe i europejskie - mówił Jaki, zaznaczając, że wierzy w powrót partyjnego kolegi.