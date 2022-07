Pod wpływem rosnących cen 57 proc. Polaków zmieniło wakacyjne plany, z czego 21 proc. w ogóle zrezygnowało z wyjazdu - wynika z badania firmy GfK. Decyzje o ograniczaniu wydatków urlopowych wynikają z rekordowej inflacji i cen usług turystycznych, paliwa czy żywności - wskazano.

Mając jednak urlop do wykorzystania, a nierzadko też dzieci chcące rozrywki, warto poszukać w regionie darmowych atrakcji.

Sprawdziliśmy 16 miast wojewódzkich i wybrane wydarzenia (dla dorosłych i dla dzieci), na które, w lipcu i sierpniu, wstęp jest wolny. Czasem obowiązują wcześniejsze zapisy, czasem można przyjść "prosto z ulicy".

Wakacje 2022. Darmowe wydarzenia - Warszawa

Warszawa to prawdziwa stolica letnich kin plenerowych. Do wyboru mamy kilkanaście miejsc oferujących seanse polskich i zagranicznych produkcji w różnych dniach tygodnia: w Amfiteatrze Bemowo, w pubie Lolek na Polu Mokotowskim, w Ursusie - Park Czechowicki, w Domu Kultury "Wygoda", w DK Rembertów, w Nowej Prochowni, w Elektrowni Powiśle, w Łazienkach Królewskich, w Komunie Warszawa, w Ursusie - Park Hassów, na pl. Defilad, w UD Rembertów, przed Westfield Arkadia, w Parku im. E. Szymańskiego, w Chono Lulu Bistro & Bar, w Muzeum Narodowym, w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Warto pamiętać, że do większości muzeów w stolicy można wejść za darmo w jednym dniu tygodnia. Przykładowo, Muzeum Powstania Warszawskiego taką opcję oferuje w poniedziałki, podobnie jak Żydowski Instytut Historyczny. Muzeum Narodowe czy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na bezpłatne zwiedzanie zapraszają we wtorki. Z kolei do Muzeum Geologicznego - podobnie jak do Muzeum Legii Warszawa (jeśli zwiedzamy indywidualnie) - bez biletu wejdziemy codziennie.

Jeśli ktoś chce się poruszać na świeżym powietrzu, ma do wyboru mnóstwo opcji. Może pójść choćby na jedne z wielu zajęć jogi. W Parku Ulricha odbywają się ona w każdą sobotę (do 27 sierpnia) o godzinie 9:00. Na Bulwarach Wiślanych joginki i jogini trenują również w soboty, ale o 10:00. Zajęcia takie znajdziemy jeszcze m.in. w Łazienkach Królewskich.

Zdjęcie Kino plenerowe na Polu Mokotowskim / Stanisław Kusiak / East News

Dla seniorów przygotowano wiele zajęć z nordic walkingu, choćby te na Białołęce - w każdy czwartek od 15:30 oraz soboty od 10:30 (do końca października). Chętni spotykają się przy barze Wodnik Szuwarek.

Starsi mogą również zapisać się na gimnastykę. Miejsce? Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota, wtorek (do 30 sierpnia) w godzinach 9:30-10:30 oraz czwartek - Park im. Zasława Malickiego, również w godzinach 9:30-10:30.

Wystarczy mieć ze sobą matę.

Trwają również spływy kajakowe po Wiśle na dwóch trasach: Wawer (z plaży Romantycznej na plażę Saska Kępa) oraz ZOO (z plaży Saska Kępa do plaży ZOO).

Warszawa to również multum spacerów historycznych. Lasy Miejskie zorganizowały cykl "Historie ukryte w lesie". 7 sierpnia o godzinie 10:00 zrealizowana będzie trasa opowiadająca o powstaniu warszawskim. Wstęp tylko dla dorosłych, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Najmłodsi z kolei mogą wziąć udział w koncercie "Jazz dla dzieci" w wykonaniu kwartetu Jurka Więckowskiego - 19 lipca o godzinie 18:00. Miejsce? Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe.

Dzieci mogą też brać udział w rozmaitych grach terenowych, zajęciach sportowych i warsztatach. Przykład? Warsztaty sensoryczne "Robimy gniotki" dla maluchów w wieku 3-10 lat. Miejsce? Piąty Wymiar - Twórcza Przestrzeń "Promenady". Każdy czwartek lipca o 12:00.

Nie zapominajmy również o dwóch flagowych, cyklicznych wydarzeniach - Koncertach Chopinowskich w Łazienkach Królewskich (12:00 i 16:00 w niedziele) oraz pokazach w Multimedialnym Parku Fontann (każdy piątek i sobota do końca września o 21:30).

Z kolei do 27 sierpnia na Rynku Starego Miasta trwać będzie 28. Jazz na Starówce. Wystąpią tam polskie i międzynarodowe gwiazdy jazzu.



Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Kraków

Podobnie jak w Warszawie, również w Krakowie możemy wybrać się na do wielu muzeów za darmo. W poniedziałki będą to: Fabryka Schindlera, Stara Synagoga, Zamek Królewski na Wawelu. We wtorek bez biletu wejdziemy m.in. do Muzeum Narodowego w Krakowie czy do Podziemi Rynku w Krakowie. W środę będzie to m.in. Muzeum Nowej Huty, a w czwartek wystawa Kolekcji MOCAK-u na poziomie -1 (na pozostałe wystawy w tym dniu obowiązuje bilet ulgowy).

Kino plenerowe? Proszę bardzo. W ogrodzie PURO Hotel Kraków Kazimierz, w każdy piątek (do 26 sierpnia) o 21:00 czekają na nas seanse filmowe. Podobnie jak w Kinie letnim w MOCAK-u (również każdy piątek o 21:00). Tegoroczna edycja nawiązuje do problematyki wystawy "Polityka w sztuce". Na projekcje zaprasza też Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki".

Jeśli chcemy wybrać się nad wodę, dobrym miejscem będzie Przylasek Rusiecki. Wstęp tam jest bezpłatny, a otoczenie przeszło w ubiegłym roku prawdziwą metamorfozę.

Zdjęcie Przylasek Rusiecki w Krakowie / Jan Graczyński / East News

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida zaprasza najmłodszych do udziału w "Kuźni rozmaitości". 23 i 30 sierpnia o 14:00 wydarzenie "Poznajmy się w Kuźni!" - twórcze zajęcia dla dzieci od 6 roku życia z Polski i Ukrainy.

31 sierpnia - również w Klubie Kuźnia - piknik rodzinny "Zielone Mistrzejowice", podczas którego będzie można wziąć udział w ekowarsztatach.

Osoby po 50. roku życia z kolei mogą wziąć udział w terapeutycznym spacerze po Lesie Wolskim. Kolejny taki 29 lipca o 9:00. Zbiórka wcześniej zgłoszonych uczestników w Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza", al. Żubrowa 15.

W ramach cyklu "Ćwicz w zieleni" mieszkańcy Krakowa mogą zadbać o formę w tamtejszych parkach. W Parku Decjusza we wtorki oraz czwartki o 18:30 zajęcia "Profilaktyka zdrowia jogą". Z kolei w Parku Lotników "Joga dla każdego" (w poniedziałki o 18:45) oraz "Joga dla biegaczy" (w czwartki o 17:30). Zbiórka koło niebieskiego placu zabaw. Zajęcia prowadzone będą do 25 lipca włącznie. Należy mieć własna matę lub koc.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Lublin

Lublin - jak co roku - kusi mieszkańców i turystów letnimi festiwalami. Od 28 do 31 lipca Carnaval Sztukmistrzów, czyli największy w Polsce festiwal sztuki cyrkowo-ulicznej. Akrobatyka, slacklining, fire show, żonglerka, zapierające dech w piersiach spektakle - to czeka na wszystkich chętnych.

Z kolei od 19 do 22 sierpnia Festiwal Re:tradycja - wcześniej znany pod nazwą Jarmark Jagielloński. Spodziewać możemy się targów rzemiosła - ponad 140 twórców, ludowych potańcówek, koncertów, spektakli (głównie dla dzieci), warsztatów i instalacji artystycznych w przestrzeni miasta (słynny pająk w Bramie Krakowskiej).

W każdy weekend lipca i sierpnia Lublin proponuje na pikniki rodzinne "Integracje" w 15 dzielnicach. Animacje, warsztaty, koncerty i spektakle w polskiej i ukraińskiej wersji językowej to zachęta do swobodnej zabawy dla dzieci, a zarazem kontakt ze sztuką dla osób, które znalazły schronienie przed wojną oraz dla samych mieszkańców.

Zdjęcie Carnaval Sztukmistrzów 2021 w Lublinie / Krzysztof Radzki / East News

Za darmo w czwartek zwiedzimy Muzeum im. Józefa Czechowicza. Wstęp wolny cały roku oferuje Państwowe Muzeum na Majdanku. Z kolei Muzeum Wsi Lubelskiej na stronie internetowej ogłasza dni bezpłatnego wstępu.

Na bezpłatne seanse filmowe kilka razy w tygodniu (po zachodzie słońca) zaprasza Kino Perła przy ul. Bernardyńskiej 15.

Mieszkańcy Lublina będą mogli wziąć też udział w warsztatach z fact-checkingu (20 i 21 lipca) w Centrum Kultury w Lublinie. Prowadzący podzielą się wiedzą m.in. na temat tego, w jaki sposób weryfikować informacje. Warsztaty: dla seniorów - 20 lipca, 13:00-14:30, dla młodzieży w wieku 13-15 lat - 21 lipca, 16:00-17:30 oraz dorosłych 21 lipca 18:00-19:30.

Do końca wakacji działa też kultowy Rezerwat Dzikich Dzieci (w godzinach 10:00-17:00, ul. Dolna Panny Marii 6-8). To pierwszy w Polsce przygodowy plac zabaw. Dzieci same decydują, co i jak będą robić.

W każdy weekend wakacji (piątek i sobota o 21:30) w Lublinie odbywają się pokazy na fontannie multimedialnej na Placu Litewskim. Będzie można zapoznać się m.in. z legendą o Czarciej Łapie.

W dniach 9-14 sierpnia miasto zaprasza na Lubliner Festiwal - Festiwal Kultury Żydowskiej w Lublinie. Główną osią projektu jest muzyka, ale też wydarzenia towarzyszące - wystawy, projekcje filmowe, spektakle.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Olsztyn

Olsztyn to - przede wszystkim - jeziora. Do wyboru - w obrębie miasta - jest ich osiem dużych i kilka mniejszych, łącznie - 11. Nie sposób nie wspomnieć także o tych położonych bardzo blisko jego granic: Wadąg, Klebarskim, Linowskim, Bartąg i Wulpińskim.

Jeśli pogoda nie dopisuje, warto wybrać się do Muzeum Przyrody. Stałe wystawy w środy są dostępne bezpłatnie.

W dniach 21-24 lipca odbywają się Teatralne Dni Olsztyna. W ich ramach zaprezentują się teatry plenerowe. Będą również: tradycyjny Jarmark Jakubowy, warsztaty, animacje, koncerty i gry terenowe.

Latem (do końca sierpnia) w ramach cyklu "ULOTNE" Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza na kolejną odsłonę popularnego cyklu koncertów muzyki organowej. Odbędą się one w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba przy ul. Staszica 5 w kolejne niedziele o godzinie 20:00.

Z kolei w Parku Podzamcze - w każdy niektóre poniedziałki lipca i sierpnia (25 lipca, 1 sierpnia i 15 sierpnia) - o godzinie 21:00 zaplanowane są bezpłatne projekcje filmowe.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Bydgoszcz

Bydgoszcz na każdą sobotę lipca i sierpnia (o 13:00 i 17:00) zaplanowała... rowerowe pokazy klauna oraz występy muzyków na Starym Rynku. To tradycja, zapoczątkowana w 2020 roku, kiedy nie można było organizować dużych koncertów i wydarzeń.

Klaun pojawi się 30 lipca i 28 sierpnia o godzinie 13:00. Pozostałe wydarzenia będą związane z muzyką.

Chętni mogą wybrać się do Wakacyjnej Strefy Wolnego Czasu w Europejskim Centrum Pieniądza. W każdy wtorek i czwartek sierpnia, w godzinach od 10:30 do 16:30, można zrelaksować się na leżakach i stworzyć coś kreatywnego z pomocą animatora.

Trwa również "Objazdowy Dom Kultury" - seria ośmiu miniwydarzeń odbywających się co czwartek od 15:00 do 19:00 w różnych częściach Bydgoszczy. Animatorzy odwiedzają lokalne place zabaw. W programie m.in. bajka stoliczkowa o czerwonym kapturku, wspólne zabawy, malowanie buzi, balonowe zoo i warsztaty plastyczne.

2 lipca w Młynach Rothera rozpoczął się cykl wakacyjnych wydarzeń pod szyldem "Miejskie Lato - rodzinne weekendy na tarasie Młynów". Plany? Warsztaty, pikniki popularnonaukowe i animacje. Wstęp na większość z nich jest wolny.

Z kolei w ramach Letniej Akademii Recyklingu w Bibliotece u Bełzy cykl spotkań dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Data? Każda środa lipca i sierpnia od 10:00 do 13:00.

Każdorazowo po warsztatach zaplanowano udział w zabawach, m.in.: pokój zagadek "Stwór Nieczytek", EkoPodchody czy "Zostań młodym kartografem" - zajęcia w Pracowni Regionalnej z tworzenia turystycznego planu Bydgoszczy.

Miasto uruchamia również Letnią Scenę Impro (parking MCK). To cykl komediowych spektakli improwizowanych. Start w każdą środę lipca o godz. 20:00.

Uczniowie bydgoskich szkół w lipcu i sierpniu mogą pływać za darmo. Wystarczy, że będą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. Nie zabraknie również zajęć dla fanów jogi. W każdą sobotę o 10:00 w Parku im. Jana Kochanowskiego zajęcia będzie prowadzić doświadczony instruktor.

Na bydgoszczan czekają też dwa kina plenerowe - w piątki na Bartodziejach nad Balatonem (21:15), a w soboty na Fordońskim Polu Piknikowym (21:00).

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Poznań

Poznań dla mieszkańców i turystów również przygotował dużo darmowych atrakcji.

Zacznijmy od kultowego Jeziora Maltańskiego. Z dziećmi czy też znajomymi można wybrać się na plażę, w pobliżu pola piknikowego. Nie brakuje tam placów zabaw i miejsc do odpoczynku. Na 19 sierpnia przygotowano też kino rowerowe. Aż 50 proc. energii potrzebnej na uruchomienie projekcji będzie pochodzić z... siły mięśni widzów.

Jeszcze do 12 sierpnia korzystać można z kina plenerowego na Smochowicach, na boisku przy ul. Braniewskiej oraz w ogrodzie PURO Hotel Poznań (do 18 sierpnia).

Warto odwiedzić też kompleks Stary Browar. Tam w każdą środę (do 31 sierpnia) treningi z Harder w Parku Starego Browaru. Do wyboru LIIT (czyli lower-intensity-interval-training o 17:00) oraz joga (18:00).

Najmłodsi ucieszą się z wizyty w Starym Zoo przy ul. Zwierzynieckiej 19. Wstęp do niego każdego dnia jest darmowy. W Muzeum Narodowym w Poznaniu na wystawy stałe bez biletu wejdziemy z kolei we wtorki.

Zdjęcie Stare Zoo w Poznaniu / Joanna Gajcy / East News

Po raz kolejny działa też Lato z Estradą, który to projekt zagości na 12 poznańskich osiedlach. Tym razem wydarzenia zostały spięte hasłem "Podróże po kulturze: kierunek Północ". Nie zabraknie spektakli, pokazów performatywnych, warsztatów.

"Nad Rusałką" to kolejne miejsce letnich koncertów nad wodą. W tym roku koncerty odbywają się w co drugi czwartek. Na każdym wystąpią dwa zespoły: Enchanted Hunters i Artificialice - 28 lipca, Niemoc i Bluszcz - 11 sierpnia, Ofelia i Shyness - 25 sierpnia.

Do 4 września, codziennie, działa też cykl "Łazarskie lato" w specjalnej strefie na rynku Łazarskim. To dużo wydarzeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wśród nich - koncerty, spektakle, warsztaty i relaks.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Wrocław

Jeśli Wrocław - to koniecznie Galeria Neon Side mieszcząca się w podwórku przy ulicy Ruskiej. Najlepiej po zmroku, bo wtedy przestrzeń rozświetlą te - zabytkowe już - reklamy.

Warto też zajrzeć do galerii Dizajn - tam regularnie odbywają się warsztaty, panele dyskusyjne z artystami z całego świata oraz wystawy. Na wszystkie organizowane tam wydarzenia wejście jest bezpłatne.

Do 27 sierpnia trwa Letni Festiwal Kameralny "Muzyka w dawnym Wrocławiu". W różnych historycznych wnętrzach uczestnicy będą mogli posłuchać repertuaru klasycznego.

Z kolei w dniach 21-21 sierpnia XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus, czyli cyrkowa podróż dookoła świata na wrocławskim rynku. Co ważne, wszystkie wydarzenia odbywają się bez udziału zwierząt.

Do połowy września Koło Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK i Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia organizują w weekendy bezpłatne spacery z przewodnikiem. Trasy wędrówek związane są przede wszystkim z historią, architekturą i przestrzenią kulturową Wrocławia, ale także biografiami osób, które się tu urodziły bądź połączyły swoje losy z miastem.

Na dzienne pokazy Fontanny Multimedialnej, codziennie, do października, o pełnych godzinach - od 10:00 do 17:00 - można wybrać się na Pergolę. Pokazy wieczorne rozpoczynają się zaś o pełnych godzinach od 18:00 i trwają do 21:10. (Od 15 sierpnia do godz. 20:00).

Miłośnicy filmu mogą zajrzeć do kilku kin letnich - Na Tamce, na wrocławskim rynku (podczas festiwalu Nowe Horyzonty), w Centrum Historii Zajezdnia, na Wyspie Słodowej i PURO Hotels przy Włodkowicza 6.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Gdańsk

Gdańsk to nie tylko plaża i morze, ale też bogata oferta kulturalno-artystyczna. W tym roku Jarmark św. Dominika zagości w przestrzeni miejskiej od 23 lipca do 14 sierpnia.

Z warsztatami i zajęciami dla dzieci, dorosłych i seniorów przychodzi też Gdański Archipelag Kultury. W programie - w ramach cyklu Mobilny Dom Kultury - m.in. zajęcia rozciągające, taniec współczesny dla młodzieży, warsztaty malarskie, tworzenia mebli ogrodowych czy koncerty.

Chcący praktykować jogę pod gołym niebem mogą w każdą sobotę o 12:00 przyjść do 100czni. Docelowym miejscem jest specjalna plaża. W razie niepogody można przenieść się do przestrzeni 100czni Inside. Wieczorami, w wybrane dni - odbywają się tam seanse kina plenerowego.

Warto wspiąć się na Górę Gradową - świetny punkt widokowy w centrum miasta.

Zdjęcie Widok z Góry Gradowej w Gdańsku / Karolina Misztal / Reporter

Muzea? Bursztynu ma wstęp wolny w każdy poniedziałek, II wojny światowej we wtorek. Codziennie możemy bezpłatnie zwiedzić Salę BHP na terenie Stoczni Gdańskiej - miejsce podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Łódź

Łódź kojarzyć się może z ulicą Piotrkowską, szkołą filmową oraz Manufakturą. W tej ostatniej do 4 września plaża, plac zabaw w formie statku pirackiego oraz boisko do siatkówki. Do końca sierpnia będą odbywać się tam też spacery architektoniczne. Termin? Każda niedziela o 12:00 i 15:00.

W środy warto odwiedzić Centralne Muzeum Włókiennictwa. Wstęp na wystawy stałe jest wtedy bezpłatny.

Łódź to też muralowa stolica Polski - w mieście jest ponad 200 murali i street artu, a w sieci możemy pobrać mapkę ułatwiającą zwiedzanie.

Joga na świeżym powietrzu ma w tym mieście 10-letnią tradycję. W tym roku można ćwiczyć w parkach: Podolskiego, Poniatowskiego, Piłsudskiego oraz Źródliska. Wystarczą mata lub koc. Miasto proponuje też "Letnie koncerty przy Widzewskiej Górce". W ramach cyklu zaplanowanych zostało osiem spotkań z muzykami reprezentującymi różne style.

Plenerowe kino? Letnisko Księży Młyn, Centrum Kultury UŁ, Pałac Alfreda Biedermanna, na Kozinach, EC1, Piotrkowska 217, Park Julianowski, Mickiewicza, Zaruskiego, Górka Widzewska, Teofilów i Poleski Ośrodek Sztuki.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Białystok

Mieszkańcy i turyści odwiedzający Białystok mogą korzystać z pokazów kina plenerowego przy Białostockim Ośrodku Kultury.

Joga? Proszę bardzo. Zajęcia do 31 sierpnia, w każdą środę o 18:00, w parku miejskim (trawnik w pobliżu Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego).

Na spacer możemy pójść na dzielnicę Bojary - dawniej zamieszkiwaną przez elity Białegostoku. Drewniane osiedle - przy odpowiednim wcześniejszym przygotowaniu do zwiedzania - może nas oczarować.

Zdjęcie Dzielnica Bojary w Białymstoku / Michał Kość / Reporter

W mieście jest również Aleja Bluesa. Na tabliczkach upamiętniających widnieją nazwiska słynnych wykonawców tego gatunku, m.in.: Irka Dudka, Miry Kubasińskiej, Jana Skrzeka, Sławka Wierzcholskiego, Ryszarda Riedla czy Tadeusza Nalepy.

Białystok to też wiele murali. Podobnie, jak w przypadku Łodzi, warto poszukać w sieci miejsc, w których się znajdują.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Gorzów Wielkopolski

Stolica województwa lubuskiego - Gorzów Wielkopolski - od 20 lat kojarzy się ze Sceną Letnią organizowaną przez Teatr Osterwy. Lipcowe spektakle rozpoczynają się o 20:30. W każdy piątek o 12:00 w programie spektakle dla dzieci. Tegoroczny sezon zakończy show Artura Barcisia (31 lipca).

Przy Wale Okrężnym ponownie ruszyła Wartownia. Przez całe lato zaplanowane są tam koncerty muzyki klubowej, alternatywnej i hiphopowej.

W programie również joga (niedziela 10:00), zajęcia graffiti i warsztaty kreatywności dla dzieci, warsztaty szycia, bębniarskie, DJ i artystyczne.

Zespół willowo-ogrodowy w Muzeum Lubuskim bezpłatnie można zwiedzać w piątki, podobnie jak Muzeum Grodu Santok. Z kolei w każdy piątek o 22:00, do końca lipca, na polanie w Parku Róż "Kino po zmroku".

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Szczecin

Szczecin, a konkretniej Dom Kultury 13 Muz, zaprasza najmłodszych na wakacyjne warsztaty filmowe w dniach 2-3 sierpnia (11:00-15:00). Dzieci w wieku co najmniej ośmiu lat poznają techniki animacji.

Pozostając przy sztuce filmowej - powróciło "Kino na Leżakach". Pokazy do końca wakacji, we wszystkie letnie czwartki, w różnych miejscach w mieście.

W wybrane wakacyjne weekendy w Ogrodach Śródmieście odbywać się będzie Fikuśny Festiwal Literatury, czyli spotkania z pisarzami i ilustratorami, literackie spacery po Szczecinie, rozmowy, warsztaty, plenerowe czytania na trawie przy lemoniadzie w towarzystwie literackich gwiazd. To wydarzenie kierowane głównie do dzieci i młodzieży.

26, 27 i 28 lipca - w godzinach 17:00 i 18:00 - chętni będą mogli zwiedzić zmodernizowany Teatr Letni jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem. Zbiórka przy rzeźbie "Ogniste Ptaki" Władysława Hasiora, wcześniej należy pobrać bezpłatną wejściówkę.

Wakacje 2022. Darmowe atrakcje - Opole

Chcąc poznać historię regionu Opola, w czwartki warto odwiedzić Gmach Główny Muzeum Śląska Opolskiego. Galeria Muzeum Śląska Opolskiego oraz Muzeum Czynu Powstańczego również są wtedy dostępne bez dodatkowych opłat.

W każdą lipcową sobotę - od 12:30 do 16:30 - w parku MDK przy ul. Strzelców Bytomskich 1 na najmłodszych czeka dmuchany plac zabaw.

Muzeum Polskiej Piosenki otwiera drzwi dla zwiedzających w każdy wtorek. 20 sierpnia o 20:00 w ramach "Siesty na Tarasie Amfiteatru NCPP" zagra hiphopowy duet Miętha. Na terenie zielonym Amfiteatru NCPP, w wybrane wakacyjne dni, Kino pod Lamą i filmowe projekcje.

Wakacje 2022. Darmowe wydarzenia - Katowice

Będąc w Katowicach, nie sposób pominąć Muzeum Śląskie. W każdy wtorek można zwiedzać je bezpłatnie.

W każdą sobotę - do końca sierpnia - w Rosarium Parku Śląskiego odbywa się "Śniadanie na trawie". Początkiem każdego wydarzenia są zajęcia jogi. Nie brakuje też innych aktywności fizycznych - fitness czy pilatesu.

Dla rodziców z dziećmi przygotowano zajęcia plastyczne, animacje, konkursy z nagrodami i zajęcia sportowe.

Zdjęcie Park Śląski w Katowicach / Karol Makurat / Reporter

Policja i straż miejska edukują młodzież w zakresie bezpieczeństwa. Stałym "gościem" jest również Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które odwiedza Rosarium busem do poboru krwi. W trakcie "śniadań" funkcjonuje również "Punkt wymiany roślin".

Do 21 sierpnia trwa również cykl "Promenada po muzyce". Park Kościuszki ponownie wybrzmi muzyką w letnie niedzielne przedpołudnia (11:00).

Wakacje 2022. Darmowe wydarzenia - Rzeszów

Stolica Podkarpacia przez cały wakacyjny okres zaprasza dzieci do udziału w cyklu spotkań "Atrakcje na wakacje" w wojewódzkiej i miejskiej bibliotece publicznej. W programie: warsztaty literacko-plastyczne, teatralne, spotkania z ciekawymi osobami, zajęcia ekologiczne, głośne czytanie, gry stolikowe, zagadki, quizy, spotkania plenerowe.

Do 31 lipca - w Parku Jedności Polonii z Macierzą przy ul. Pułaskiego - odbywają się również koncerty pod szyldem "Muzyka w ogrodach Rzeszowa". Nie zabraknie muzyki klasycznej, filmowej, tanecznej oraz artystycznego opracowania muzyki ludowej.

Z kolei fani delikatnych, kobiecych wokali w połączeniu z elektronicznym brzmieniem 5 sierpnia o godzinie 20:00 muszą przyjść do Letniego Ogródka Kulturalnego. Tam wystąpi KIWI - krakowska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. W tym samym miejscu - w wybrane wakacyjne dni - zobaczymy projekcje w ramach kina plenerowego.

24 lipca o 19:00 w Hotelu Bristol odbędzie się wydarzenie "Toast Urodzinowy dla Tomasza Stańko". Przy okazji uroczystego odsłonięcia muralu ku pamięci tego wybitnego jazzmana pochodzącego z Rzeszowa, zagrają Józef Skrzek i Erik Truffaz. Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek.

Wakacje 2022. Darmowe wydarzenia - Kielce

Kielce w wakacje przygotowały propozycje m.in. dla melomanów. Wszyscy wielbiciele organów Hammonda i gitary powinni wybrać się na występ Kajetana Galasa i Roberta Lubera. Termin? 31 lipca, godzina 19:00. Miejsce? Scena letnia Domu Środowisk Twórczych.

Kino w plenerze? Czemu nie. Kieleckie Centrum Kultury - w wybrane weekendy - przez wakacje wyświetli 18 filmów.

Baza Zbożowa zaprasza młodzież polską i ukraińską na sierpniowe warsztaty - Letnisko Artystyczne. W programie m.in. zajęcia z tradycyjnych technik fotograficznych, podstawy ceramiki, szermierka czy wspinaczka.