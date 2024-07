- Informuję, że komisja przedłoży wysokiemu Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pana posła Marcina Romanowskiego w zakresie wszystkich 11 zarzutów przedstawionych we wniosku oraz będzie rekomendować propozycję wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła Romanowskiego. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia. Zamykam obrady - powiedział Jarosław Urbaniak.

Prokurator o uchyleniu immunitetu posła Marcina Romanowskiego

Sejmowa komisja o sprawie Marcina Romanowskiego

- Tomasz M. przedstawił na poparcie swoich wyjaśnień szereg dowodów o charakterze materialnym. Są to gromadzone przez niego, przez okres kilku lat, zapisy rozmów, są to zapisy korespondencji elektronicznej, są to materiały audio, nagrania - powiedział prokurator.