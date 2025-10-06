W skrócie Polska odmówiła wydania wiz rosyjskiej delegacji, która miała wziąć udział w konferencji OBWE w Warszawie - twierdzi strona rosyjska.

Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa oskarża Polskę o "destrukcyjne działania" wobec OBWE.

Według Rosjan cofnięcie wiz nastąpiło "bez podania uzasadnienia" tuż przed wydarzeniem.

W stolicy w dniach 6-17 października odbywać się będzie organizowana przez fińskie przewodnictwo w OBWE Warszawska Konferencja Wymiaru Ludzkiego. Jak czytamy, jednym z poruszanych zagadnień będzie ochrona praw człowieka i podstawowych wolności oraz wartości demokratycznych w państwach OBWE.

Tymczasem propagandowa agencja TASS podaje, że Polska cofnęła wydanie wiz rosyjskim przedstawicielom, którzy mieli wziąć udział w wydarzeniu.

Rosja oskarża Polskę o "destrukcyjne działania". Mówią o wizach

W rozmowie z agencją całą sytuację skomentowała rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa.

- Polska od dawna angażuje się w destrukcyjne działania mające na celu podważenie i zniszczenie samej istoty Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - oświadczyła Zacharowa.

- Nie powinni po prostu wymawiać liter nazwy tej organizacji. Powinni je rozszyfrować i uważnie przeczytać, czym jest ta organizacja, co oznacza jej nazwa i dlaczego została stworzona. Została stworzona dla bezpieczeństwa i współpracy. Dzięki wysiłkom NATO niewiele z tego bezpieczeństwa i współpracy pozostało - oceniła rzeczniczka resortu dyplomacji.

"Znak rozpoznawczy Warszawy". Zacharowa wyśmiewa Polskę

Zdaniem Zacharowej Polska "powinna oficjalnie oświadczyć, że jako członek OBWE nie potrzebuje ani bezpieczeństwa, ani współpracy".

- Najwyraźniej nie potrzebują tej organizacji. Nie potrzebują ducha i litery porozumień, które ją ukształtowały. Powinno to zostać ogłoszone otwarcie, a konsekwencje powinny być zrozumiałe. Ale te niekończące się działania manipulacyjne, to destrukcyjne zachowanie bez publicznego ujawniania swoich prawdziwych celów i założeń, jak mi się wydaje, stało się już znakiem rozpoznawczym Warszawy - stwierdziła Zacharowa.

Rosja jest jednym z 57 państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jak podaje agencja TASS, pismo z informacją o anulowaniu wiz zostało wysłane "bez żadnego wyjaśnienia ani uzasadnienia decyzji" w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem konferencji.

"W ostatnim dniu roboczym przed wyjazdem wydział konsularny ambasady RP w Rosji cofnął wizy wydane wcześniej przedstawicielom Rosyjskiego Publicznego Instytutu Prawa Wyborczego (ROIIP), którzy zarejestrowali się na Konferencję Wymiaru Ludzkiego zorganizowaną przez przewodnictwo OBWE w Warszawie" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiej organizacji.

