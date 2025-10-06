Rosja oskarża Polskę o "destrukcję". "Powinni uważnie przeczytać"
- Polska od dawna angażuje się w destrukcyjne działania mające na celu podważenie i zniszczenie samej istoty Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - twierdzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. To reakcja na decyzję Polski, o której donosi propagandowa agencja TASS. Według niej nasz kraj odmówił wydania wiz rosyjskiej delegacji, która miała wziąć udział w konferencji organizowanej przez OBWE w Warszawie.
W skrócie
- Polska odmówiła wydania wiz rosyjskiej delegacji, która miała wziąć udział w konferencji OBWE w Warszawie - twierdzi strona rosyjska.
- Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa oskarża Polskę o "destrukcyjne działania" wobec OBWE.
- Według Rosjan cofnięcie wiz nastąpiło "bez podania uzasadnienia" tuż przed wydarzeniem.
W stolicy w dniach 6-17 października odbywać się będzie organizowana przez fińskie przewodnictwo w OBWE Warszawska Konferencja Wymiaru Ludzkiego. Jak czytamy, jednym z poruszanych zagadnień będzie ochrona praw człowieka i podstawowych wolności oraz wartości demokratycznych w państwach OBWE.
Tymczasem propagandowa agencja TASS podaje, że Polska cofnęła wydanie wiz rosyjskim przedstawicielom, którzy mieli wziąć udział w wydarzeniu.
Rosja oskarża Polskę o "destrukcyjne działania". Mówią o wizach
W rozmowie z agencją całą sytuację skomentowała rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa.
- Polska od dawna angażuje się w destrukcyjne działania mające na celu podważenie i zniszczenie samej istoty Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - oświadczyła Zacharowa.
- Nie powinni po prostu wymawiać liter nazwy tej organizacji. Powinni je rozszyfrować i uważnie przeczytać, czym jest ta organizacja, co oznacza jej nazwa i dlaczego została stworzona. Została stworzona dla bezpieczeństwa i współpracy. Dzięki wysiłkom NATO niewiele z tego bezpieczeństwa i współpracy pozostało - oceniła rzeczniczka resortu dyplomacji.
"Znak rozpoznawczy Warszawy". Zacharowa wyśmiewa Polskę
Zdaniem Zacharowej Polska "powinna oficjalnie oświadczyć, że jako członek OBWE nie potrzebuje ani bezpieczeństwa, ani współpracy".
- Najwyraźniej nie potrzebują tej organizacji. Nie potrzebują ducha i litery porozumień, które ją ukształtowały. Powinno to zostać ogłoszone otwarcie, a konsekwencje powinny być zrozumiałe. Ale te niekończące się działania manipulacyjne, to destrukcyjne zachowanie bez publicznego ujawniania swoich prawdziwych celów i założeń, jak mi się wydaje, stało się już znakiem rozpoznawczym Warszawy - stwierdziła Zacharowa.
Rosja jest jednym z 57 państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Jak podaje agencja TASS, pismo z informacją o anulowaniu wiz zostało wysłane "bez żadnego wyjaśnienia ani uzasadnienia decyzji" w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem konferencji.
"W ostatnim dniu roboczym przed wyjazdem wydział konsularny ambasady RP w Rosji cofnął wizy wydane wcześniej przedstawicielom Rosyjskiego Publicznego Instytutu Prawa Wyborczego (ROIIP), którzy zarejestrowali się na Konferencję Wymiaru Ludzkiego zorganizowaną przez przewodnictwo OBWE w Warszawie" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiej organizacji.