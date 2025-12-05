W skrócie Frank Gehry, jeden z najbardziej znanych współczesnych architektów, zmarł w wieku 96 lat

Jego najbardziej rozpoznawalnym dziełem jest Muzeum Guggenheima w Bilbao

Gehry był laureatem prestiżowej Nagrody Pritzkera - najważniejsze światowe wyróżnienie w dziedzinie architektury

O śmierci architekta Franka Gehry'ego poinformowała Meaghan Lloyd z jego pracowni architektonicznej Gehry Partners. Architekt zmarł w piątek w swoim domu w Santa Monica w USA po krótkiej chorobie układu oddechowego. Miał 96 lat.

Gehry urodził się w 1929 r. w Toronto jako Frank Goldberg. Jego rodzina od strony matki wywodziła się z Łodzi. W 1947 r. przeniósł się wraz z rodziną do Kalifornii, gdzie studiował architekturę na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles. Później ukończył też urbanistykę na Harvardzie.

Architekt zyskał sławę w latach 70. dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi, łączącemu codzienne materiały ze złożonymi, dynamicznymi strukturami. Podejście Gehry'ego do architektury opisywano jako dekonstruktywistyczne, choć on sam długo sprzeciwiał się takiej kategoryzacji.

W 1989 r. otrzymał Nagrodę Pritzkera, najważniejsze światowe wyróżnienie w dziedzinie architektury. Gehry był jednym z pierwszych architektów, który dostrzegł potencjał oprogramowania komputerowego, dzięki któremu był w stanie projektować coraz bardziej ekscentryczne kształty.

Światowy rozgłos zdobył dzięki Muzeum Guggenheima w Bilbao, które zostało ukończone w 1997 r. i jest symbolem tego miasta oraz jednym z najbardziej charakterystycznych budynków współczesnej architektury.

"Nowe Muzeum Guggenheima zaproponowało świeże, dynamiczne podejście: architekturę, której urok tkwił w zachwycających, wielkoformatowych krzywiznach, możliwych do uzyskania dzięki oprogramowaniu do projektowania i niemal idealnie nadających się do fotografii architektury oraz prezentacji na łamach gazet i magazynów. Nagle miasta i muzea zaczęły zabiegać o zatrudnienie Gehry'ego - lub innego członka rosnącej klasy czołowych architektów, tzw. starchitects - aby spróbować powtórzyć sukces, jaki odniósł nowy Guggenheim, przyciągając uwagę i pieniądze turystów. Sukces ten zyskał nawet własną nazwę: efekt Bilbao" - napisał dziennik "Los Angeles Times'.

Inne słynne dzieła Gehry'ego to Tańczący Dom w Pradze (1996), zespół budynków Neuer Zollhof w Duesseldorfie (1999), Muzeum Pop Kultury w Seattle (2000), Gehry Tower w Hanowerze (2001), Walt Disney Concert Hall w Los Angeles (2003), wieżowiec 8 Spruce Tower w Nowym Jorku (2010), Muzeum Fundacji Louisa Vuittona w Paryżu (2014).

