Grzegorz Braun oraz posłowie Konfederacji Korony Polskiej napisali do szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa list, w którym wyrazili protest po demontażu płaskorzeźb z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu oraz wezwali do normalizacji relacji polsko-rosyjskich. Odrębne pismo skierowano również do szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego.

W skrócie

  • Politycy Konfederacji Korony Polskiej wysłali list do Siergieja Ławrowa, protestując przeciwko usunięciu patriotycznych rzeźb z cmentarza w Katyniu.
  • Równolegle skierowano apel do Radosława Sikorskiego o powstrzymanie eskalacji w relacjach polsko-rosyjskich i w sprawie zamknięcia ostatniego rosyjskiego konsulatu.
  • Ugrupowanie konsekwentnie domaga się normalizacji stosunków Polski z Rosją oraz krytykuje członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Europoseł Grzegorz Braun oraz posłowie Konfederacji Korony Polskiej - Włodzimierz Skalik, Roman Fritz oraz Sławomir Zawiślak - w czwartek wystosowali list do ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa.

Autorzy wyrażają protest przeciwko usunięciu płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari i Krzyża Kampanii Wrześniowej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.

W ocenie autorów działanie to godzi w pamięć polskich żołnierzy oraz podważa podstawy wzajemnego poszanowania między narodami. Posłowie apelują o zatrzymanie spirali napięć i utrzymanie cywilizacyjnego standardu w traktowaniu miejsc pamięci.

Grzegorz Braun i politycy Konfederacji Korony Polskiej napisali do Ławrowa. Znamy treść listu

"Dojście do końca drabiny eskalacyjnej we wzajemnych relacjach byłoby tragicznym absurdem. Konfederacja Korony Polskiej konsekwentnie opowiada się za deeskalacją i normalizacją w stosunkach polsko-rosyjskich i nadal uważamy, że jeszcze jest to możliwe" - napisali politycy w liście.

Autorzy dodali, że we wzajemnych relacjach Polski i Rosji jest "ogrom" problemów, które wymagają rozwiązania. "Ale nie znajdą one pozytywnego rozwiązania na ścieżce innej niż pokojowa" - podkreślają.

    Nakaz demontażu płaskorzeźb z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu wydała prokuratura obwodu smoleńskiego. Działania rosyjskich władz potępiły m.in. polski rząd, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Federacja Rodzin Katyńskich.

    Ławrow i Sikorski adresatami listu. Chodzi o relacje Polski z Rosją

    W oddzielnym liście politycy Konfederacji Korony Polskiej zwrócili się także do wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, krytykując jego środową decyzję o zamknięciu ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce.

    "Dlatego wzywamy Pana, żeby porzucił Pan doraźne impulsy retorsji, ale kierował się długofalową polską racją stanu, rozumianą jako przetrwanie i rozwój polskiego narodu, co w najbliższym czasie oznacza przede wszystkim utrzymanie pokoju, zamiast generowania coraz ostrzejszych aktów wzajemnej wrogości wobec Rosji" - czytamy w liście.

    Rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy muszą znaleźć się poza granicami Polski do północy 23 grudnia.

      Zamknięcie ostatniego rosyjskiego konsulatu. Sprzeciw Grzegorza Brauna

      Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego w naszym kraju rosyjskiego konsulatu w Gdańsku po tym, jak na trasie Warszawa - Dorohusk doszło 15-17 listopada do dwóch aktów dywersji.

      Prokuratura stawia w tej sprawie zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy: Ołeksandrowi K. (39 lat) oraz Jewhenijowi I. (41 lat). Dotyczą one dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

      Konfederacja Korony Polskiej to ugrupowanie liczące trzech posłów, zrzeszonych w kole poselskim. Partia jest znana z antyunijnych wystąpień, jednocześnie wielokrotnie apelowała o poprawę w relacjach polsko-rosyjskich.

      7 listopada Grzegorz Braun, wraz z posłami KKP, na konferencji w Warszawie, namawiali do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, stojąc na tle transparentu z hasłem "PolEXIT. Nie dla eurokołchozu". Europoseł podkreślał, że UE to projekt "wrogi wobec narodu polskiego".

      - Pozostając w eurokołchozie, przegrywamy Polskę, cywilizację łacińską, wolność, godność, zdrowie, życie, majętność naszą i naszych dzieci - podkreślał Braun.

