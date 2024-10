Orędzie prezydenta. Sikorski pyta o "dowody na agenturalność" ambasadorów

- To odważna opinia prezydenta, odniosłem wrażenie, że on insynuuje, iż są oni rosyjskimi agentami . Tymczasem te osoby zostały przywrócone do pracy MSZ na mocy wyroków sądów, ponieważ pan prezydent podpisał ustawę (autorstwa PiS - red.) uznaną za niekonstytucyjną - wskazał Sikorski.

Kłótnia o ambasadorów. Sikorski: Byliśmy dogadani z prezydentem

- Dogadaliśmy się jeszcze w grudniu, na pierwszej audiencji. Pan prezydent prosił, by jego byli współpracownicy z Pałacu Prezydenckiego - minister Krzysztof Szczerski, minister Jakub Kumoch i jeszcze kilku - mogli dokończyć swoje kadencje. W ważnych miejscach, bo to Nowy Jork, Pekin, Bukareszt. Naturalnie tę sugestię przyjąłem i do dzisiaj ją szanuję. W zamian pan prezydent miał zrobić to, co do niego należy, czyli zawodowym dyplomatom podpisywać nominacje. A pan prezydent nie podpisuje. W tym, a to sprawa bardzo poważna, w Izraelu - powiedział szef polskiej dyplomacji.