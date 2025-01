"W nawiązaniu do pojawiających się doniesień o statku rosyjskiej 'floty cieni' krążącym przy polskim gazociągu Baltic Pipe, Dowództwo Operacyjne RSZ nie potwierdza tych informacji" - czytamy w wydanym we wtorek oświadczeniu. To reakcja armii na informacje podane przez telewizję publiczną. Do sprawy odniósł się też wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna. - MSZ nie ma takiej wiedzy i nigdzie nikomu nic nie potwierdzało - powiedział Interii.