Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej", w którym odniósł się m.in. do stojących przed nami wyzwań, związanych z toczącą się wojną w Ukrainie i innymi wrogimi działaniami Rosji . Jak zaznaczył na wstępie, wszystko wskazuje na to, że "historia da nam szansę na wyciągnięcie wniosków z lat, które wielu nazywa latami krótkowzroczności".

- W "czasach przedwojennych" trzeba się skoncentrować na szybkim nadrobieniu zaległości i budowie mechanizmów , które będą wspierać strategiczne podejście i permanentną transformację Sił Zbrojnych - stwierdził, przyznając, że pojawiających się przed polską armią zadań jest wiele i wcale nie są one łatwe.

Polska armia w obliczu wyzwań. Szef Sztabu Generalnego WP wyciąga gorzkie wnioski

- Coraz bardziej ciążą nam uboczne efekty uzawodowienia wojska . Zawodowa służba wojskowa w Polsce wciąż pozostała główną formą jej pełnienia. W odpowiedzi na bardzo szybkie zmiany w środowisku bezpieczeństwa podjęto szereg decyzji modernizujących Siły Zbrojne oraz decyzje o zwiększeniu ich liczebności. Niestety ani modernizacja, ani zwiększenie liczebności nie zapewni permanentnego i systemowego przeobrażania Sił Zbrojnych w sposób adekwatny do zmian sytuacji bezpieczeństwa czy też postępu technologicznego - ocenia gen. Kukuła.

Błędem miało być również uznawanie przez lata za nadrzędny paradygmat wyższości jakości nad ilością, na podstawie którego Wojsko Polskie stało się jedynie zawodowe. Dziś, w opinii szefa Sztabu Generalnego WP, wiadomo już, że był on fałszywy, bo jakość nie musi być sprzeczna z ilością. Dlatego też podjęto działania wdrażające tzw. Koncepcję Służby Powszechnej zakładającą w uproszczeniu ponowne upodmiotowienie rezerw.

Gen. Wiesław Kukuła: Musimy relatywnie szybko nadrabiać zaległości

W kontekście transformacji Sił Zbrojnych gen. Kukuła zwrócił uwagę, że nie można sprowadzać jej jedynie do procesów modernizacyjnych. W jego ocenie " najbardziej zabójczą bronią Wojska Polskiego zawsze pozostaną nasi żołnierze ".

- Moim największym zmartwieniem dziś pozostają zdolności Marynarki Wojennej , szeroko pojęta walka elektroniczna oraz wdrożenie nowego systemu utrzymania gotowości i szkolenia rezerw. To są najbardziej niedoinwestowane obszary, w których musimy relatywnie szybko nadrabiać zaległości - wskazał.

To właśnie owa skala niedoinwestowania, którą najlepiej dostrzec w rosnących kosztach eksploatacji starzejących się okrętów oraz czasochłonność pozyskania nowych platform, spędzają sen z powiek polskim dowódcom.

Pytany z kolei o ocenę budowanej Tarczy Wschód gen. Kukuła podkreślił, że przyniesie ona nie tylko korzyści obronne, ale również spełni zadanie odstraszania , co wpisuje się w szeroko pojętą strategię NATO .

Wojna na Ukrainie. Gen. Kukuła: Rozpoczął się wyścig z Federacją Rosyjską

- Dzisiaj rzeczywiście rozpoczął się swoisty wyścig z Federacją Rosyjską o budowę potencjału zdolnego do produkcji większej ilości środków walki i amunicji. Jest to, obok rozwoju zdolności obronnych, ważny sygnał, że NATO będzie zdolne do długotrwałego konfliktu lub wieloletniej rywalizacji - ocenia.