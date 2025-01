Podmorski kabel to dopiero początek. Ekspert wskazał zagrożenia na Bałtyku

We wtorek w Helsinkach spotkają się przywódcy państw NATO , którzy będą rozmawiać o środkach mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim . To reakcja na incydenty takie jak uszkodzenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych, a także gazociągu Nord Stream.

Najnowszym przypadkiem wrogich działań na Bałtyku jest przecięcie kabla EstLink2 w Zatoce Fińskiej, do którego doszło w Boże Narodzenie. Służby w Helsinkach twierdzą, że mają podstawy, by podejrzewać, iż to rosyjski tankowiec Eagle S uszkodził magistralę łączącą Finlandię z Estonią.