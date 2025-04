Można wybrać dowolną kwotę, aby powoli zapełnić skarbonkę. Cel to zebranie 100 tys. złotych . Na razie zebrano mniej niż 10 proc. tej sumy, jednak akcja będzie trwała przez najbliższe dziewięć miesięcy.

Dlaczego zdecydowano się na zakup koparki? Fundacja Linia Frontu podaje, że na wojnie sprzęt inżynieryjny jest równie ważny jak broń . "To narzędzie ratujące życie teraz i pomagające odbudować normalność jutro" - zaznaczono.

- Dzień dobry, nazywam się Andrzej Stasiuk, reprezentuję Fundację Linia Frontu. Zbieramy pieniądze na zakup samochodów, umundurowania i wysyłamy to do Donbasu. Do konkretnych jednostek, bez żadnych pośredników, żeby chłopaki dostawali w swoje ręce, żeby nie było przewałów żadnych - opisuje misję Linii Frontu.