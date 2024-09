Wielka woda , którą do Polski sprowadził niż genueński , zalewa południe naszego kraju. Zaciekła walka z żywiołem trwa. Nie milkną też dyskusje na temat tego, czy do sytuacji można było lepiej się przygotować.

Powódź. Spór o wały przeciwpowodziowe

- Po 2015 roku liczba kilometrów wałów przeciwpowodziowych spadła - powiedział w programie "Woronicza 17" europoseł Michał Szczerba , dodając "przed oddaniem władzy budowanych było 308 km, potem to spadło". Janusz Kowalski zaś za "chaos w Głuchołazach i w Nysie" obwiniał obóz rządzący.

Do kwestii inwestycji przeciwpowodziowych odniósł się też w radiu RMF FM Mariusz Błaszczak. - Rząd Tuska bezrefleksyjnie wstrzymał ponad 90 niezwykle ważnych inwestycji retencyjnych oraz ponad 70 inwestycji na Odrze w tym budowy i rozbudowy wałów przeciwpowodziowych czy budowy zbiorników. Do kosza wyrzucono m. in. Stopień wodny Siarzewo czyli ochronę przeciwpowodziową dla Północnej Polski - Lubiąż i Ścinawa czyli dodatkowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe na Odrze - mówił wiceprezes PiS i były szef MON.