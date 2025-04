Mapy pokazują, że Ukraina kontroluje obecnie około 63 kilometry kwadratowe terytorium Rosji. Dla porównania w zeszłym roku było to 1400 kilometrów kwadratowych.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.