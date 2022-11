- Na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Nasze służby wyjaśniają okoliczności - mówił Piotr Müller.

- W związku z zaistniałą sytuacją wdrożono przewidziane procedury, w tym m.in. podwyższenie niektórych jednostek wojskowych na terenie Polski i zwiększyć gotowość bojową innych służb mundurowych - dodał.

Rzecznik rządu stwierdził, że podjęto się weryfikacji, "czy zachodzą przesłanki, aby uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego". Zapowiedział także zorganizowane w trybie pilnym posiedzenie rządu.

Przewodów. Szef BBN Jacek Siewiera: Jesteśmy w kontakcie z kluczowymi sojusznikami

- W związku z poważną sytuacją, z jaką mamy do czynienia, pan prezydent przed chwilą zakończył rozmowę z sekretarzem generalnym NATO. Weryfikujemy przesłanki do wykorzystania art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, czyli konsultacji wszystkich członków NATO dotyczących właściwej odpowiedzi - powiedział szef BBN Jacek Siewiera.

- Jesteśmy w kontakcie z kluczowymi sojusznikami, spodziewamy się rozmów ze stroną amerykańską. Ja jestem w kontakcie z doradcą ds. bezpieczeństwa USA, mieliśmy kilka rozmów. Każdy komunikat wymaga dużej ostrożności, stąd też ograniczamy się do tej informacji, którą państwu przekazuję - dodał.



Przed godz. 22:30 szef BBN poinformował na Twitterze, że Andrzej Duda odbywa właśnie rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Joe Bidenem.

W spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, które rozpoczęło się ok. godz. 19, wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MSZ Zbigniew Rau, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a także Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Komendant Główny Policji.

Przewodów. AP: Rosyjskie rakiety uderzyły w suszarnię zboża

Przed godz. 16 doszło do eksplozji we wsi Przewodów, pięć kilometrów od granicy z Ukrainą. Leży ona nieopodal miasta Hrubieszów. Zginęły tam dwie osoby. Wysoki rangą funkcjonariusz amerykańskiego wywiadu poinformował w rozmowie z agencją Associated Press, że na terytorium Polski spadły dwie rosyjskie rakiety.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu - powiedział w rozmowie z Radiem Lublin rzecznik prasowy KP PSP w Hrubieszowie starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele Pentagonu oraz Departamentu Stanu USA.

- Nie mamy w tej chwili informacji, by potwierdzić te doniesienia - powiedział rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder podczas konferencji prasowej, komentując informację agencji AP o tym, że dwie rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski.

- Pracujemy z polskim rządem, by zebrać więcej informacji na temat tego, co dokładnie się stało, jakie podjąć odpowiednie następne kroki - stwierdził rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel.

Czym jest Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych?

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych został powołany w październiku 2020 roku decyzją premiera Mateusza Morawieckiego. Jego pierwszym przewodniczącym był Jarosław Kaczyński, który pełnił wówczas w rządzie funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa.

W skład gremium, które jest organem pomocniczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wchodzą wyznaczony przez szefa rządu wicepremier, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, minister-koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych.

"Do zadań komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie" - napisano w zarządzeniu powołującym do życia Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.