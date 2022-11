Przewodów. Wołodymyr Zełenski: To bardzo istotna eskalacja

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

- To, przed czym Ukraina ostrzegała od dawna, wydarzyło się. To bardzo istotna eskalacja - uznał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do wybuchu w lubelskim Przewodowie. Agencja AP podała, że spadły tam dwie rosyjskie rakiety, przez co zginęły dwie osoby. Doniesień nie potwierdziły Warszawa i Waszyngton.

Zdjęcie Z ostatniej chwili / Interia.pl / INTERIA.PL