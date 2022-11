O zwołaniu sztabu prezydent stolicy poinformował we wtorek w mediach społecznościowych.

"Brak póki co pełnej, potwierdzonej informacji, ale już teraz potrzebny jest wzmożony nadzór nad infrastrukturą krytyczną, sprawdzenie po raz kolejny kanałów komunikacji, a także współpraca ze służbami wojewody i MSWiA, przede wszystkim w zakresie rekomendacji co do zachowań mieszkańców Miasto Stołeczne Warszawa" - napisał prezydent Trzaskowski na Facebooku.

Jak zapewnił, kanały komunikacji działają, a wszystkie kluczowe służby, instytucje i spółki są w pełnej gotowości. "Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Kluczowa jest teraz dobra współpraca. Wszelkie dalsze działania będziemy uzależniać od informacji uzyskiwanych od strony rządowej" - zaznaczył prezydent stolicy.

"Czekamy na informacje i rekomendacje ze strony służb państwowych. Apeluję do wszystkich o czujność i o ostrożność. O poleganie wyłącznie na sprawdzonych, oficjalnych informacjach i komunikatach" - dodał Rafał Trzaskowski.

Eksplozja w Przewodowie. Pilne spotkanie w BBN

Rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk wyjaśniła, że prezydent Warszawy - który do piątku ma przebywać na szczycie klimatycznym COP27 w Egipcie - raport od służb odebrał zdalnie. Jak zaznaczyła, w stolicy nie dzieje się nic niepokojącego, ale w razie potrzeby Trzaskowski wróci ze szczytu wcześniej.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w piątek, że w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili spotkanie w BBN.

Jak przekazał po tym spotkaniu rzecznik rządu, na terenie powiatu hrubieszowskiego, we wsi Przewodów, doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch obywateli Polski. Na miejscu są służby, które wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Müller poinformował też, że podwyższona zostanie gotowość niektórych jednostek wojskowych i innych służb mundurowych. Zdecydowaliśmy o tym, by podjąć się weryfikacji, czy zachodzą przesłanki, aby uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego - przekazał ponadto rzecznik rządu.