Sejm po godzinie 22 we wtorek przyjął uchwałę o "przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych". Wezwano w niej Skarb Państwa, by niezwłocznie podjął działania naprawcze w TVP , Polskim Radiu oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości od początku dnia wzywali nową większość do "przestrzegania prawa", argumentując, że jej plany są niezgodne z obowiązującymi przepisami. - To jest obrona demokracji , bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński .

Walka o TVP. Politycy PiS pojawili się w siedzibie na Woronicza, mają "dyżurować" w obronie mediów

W międzyczasie serwis oko.press podał, że w czwartek miałyby zostać wyemitowane "Wiadomości" już w nowym wydaniu. Politycy PiS nie wykluczali więc, że Koalicja 15 Października zrobi niebawem pierwszy krok do zmian w TVP. Postanowili działać zawczasu i tłumnie stawili się w budynku stacji przy Woronicza.

W budynku na Woronicza pojawiło się wielu posłów Zjednoczonej Prawicy, na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, byłym premierem Mateuszem Morawieckim czy byłym ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem . "Oni stoją tam gdzie ZOMO, a my, tam gdzie wtedy. Żeby Polska była Polską, dyżurujemy w obronie wolnych mediów i demokracji . Pierwsza zmiana" - napisał dawny szef resortu edukacji.

Ofensywa pracowników TVP. Przerwano nadawanie TVP 1, transmitowano specjalne wydanie

Chwilę przed godziną 2 w nocy przed budynkiem TVP pojawiła się policja. Funkcjonariusze weszli do środka, a około pół godziny później odjechali. W mediach społecznościowych można przeczytać, że zostali wezwani przez ochronę. Wcześniej, zdaniem polityków PiS, pod siedzibą TVP miało dojść również do przepychanek z dziennikarzem "Gazety Wyborczej" Wojciechem Czuchnowskim.

Aby trafić do jak największej liczby widzów, w TVP Info zdecydowano rozszerzyć transmisję specjalnego wydania również na kanał TVP 1. W efekcie przerwano nadawanie, a widzowie, którzy zgromadzili się przed telewizorami, by obejrzeć film "Pojedynek na pustyni", na ekranie zobaczyli doniesienia rozpowszechniane do tej pory na TVP Info.