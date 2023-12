Ponad 100 posłów PiS weszło we wtorek późnym wieczorem do siedziby TVP, by - jak przekonywali - bronić telewizji publicznej przed "zamachem" ze strony rządzących. - Chcemy, by w okienkach informacyjnych byli już dziennikarze, a nie funkcjonariusze partyjni - mówił Interii Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej.