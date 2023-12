Pierwsza czarna plansza była wyświetlana od godziny 13:07 do 13:10.

- Jak informowaliśmy dzisiaj od rana ekipy TVP nie dostały akredytacji na wejście do KPRM , ani na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, ani na konferencję po posiedzeniu rządu - dodał pracownik państwowej stacji.

W dokumencie stwierdzono m.in., że Sejm wzywa Skarb Państwa, aby niezwłocznie podjął działania naprawcze w TVP, Polskim Radiu i PAP , aby funkcjonowały "w zgodzie ze standardami państwa prawa". Uchwałą zajmie się jeszcze we wtorek niższa izba parlamentu.

- W tym projekcie jest zawarte zobowiązanie Sejmu, z czego się bardzo cieszę, do tego, żeby ustawowo uregulować kwestie, które zostały zepsute za rządów PiS-u, jeżeli chodzi o stosunek do mediów publicznych i to zobowiązanie jeżeli uchwała zostanie przyjęta przez Sejm będzie traktowane bardzo poważnie - tłumaczył na konferencji prasowej Szymon Hołownia.