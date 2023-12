- My jesteśmy przygotowani na ewentualne dofinansowanie mediów publicznych po uzdrowieniu sytuacji. Na razie nie przewidujemy żadnych pieniędzy dla mediów publicznych - przyznał we wtorek Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami.

Media publiczne mocno "pod kreską"

Taki obrót spraw nie jest zaskoczeniem. Interia pisała o nim 7 grudnia, kiedy jako pierwsi podawaliśmy informacje o potężnych stratach mediów publicznych , które spółki medialne zaraportowały do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w swoich planach finansowo-programowych na 2024 rok.

Wspomniane podmioty oszacowały swoje koszty realizacji misji publicznej w 2024 roku na niemal 4,8 mld zł . Przychody własne, w tym ze źródeł reklamowych, jednak już tylko na 1,03 mld zł . Całkowita kwota kapitału zapasowego spółek mediów publicznych wynosi z kolei zaledwie 687 mln zł . Wraz z prognozowanymi wpływami daje to łącznie 1,72 mld zł . Finalna strata wszystkich podmiotów, wynikająca ze złożonych planów finansowo-programowych, to z kolei nieco ponad 3 mld zł .

Jak pisaliśmy 7 grudnia, Telewizja Polska zaraportowała prognozowaną stratę na poziomie niemal 2,56 mld zł, Polskie Radio na minusie będzie 240 mln zł, natomiast regionalne rozgłośnie radiowe - 200 mln zł . - To jest naprawdę niebywałe - o powyższych danych finansowych mówił wówczas informator Interii z KRRiT. - To wygląda tak, jakby oni żyli kompletnie poza rzeczywistością, a na pewno poza tą finansową. Z roku na rok dotacje z budżetu państwa są coraz większe, a media publiczne i tak raportują straty - dodawał nasz rozmówca.

Media publiczne a nowy model finansowania

Dosadnej ocenie sytuacji trudno się dziwić. Nawet uwzględniając zapisaną w prowizorium budżetowym rządu Mateusza Morawieckiego dotację dla mediów publicznych w wysokości 1,995 mld zł i wpływy abonamentowe szacowane w 2024 roku na 620 mln zł, publicznym nadawcom nadal brakowałoby 430 mln zł, żeby wyjść na zero.

Rządy Zjednoczonej Prawicy tylko na dotacje budżetowe (tzw. rekompensaty) dla Telewizji Polskiej przeznaczyły w latach 2016-22 7,2 mld zł. W samym 2023 roku było to 2,3 mld . Nowy rząd nie planuje jednak pompować gigantycznych pieniędzy w publicznego nadawcę, który jego zdaniem nie spełnia żadnych standardów dziennikarskich i etycznych, a także realizuje interesy jednej partii politycznej.

Źródła Interii z obozu władzy przyznają, że kwestia odzyskania kontroli nad mediami publicznymi to jedno, kolejnym wyzwaniem jest natomiast zmiana modelu ich finansowania. Jak mówią nasi rozmówcy, zaklinanie rzeczywistości i finansowanie mediów publicznych jedynie w oparciu o abonament RTV mija się z celem. Wpływy z tego tytułu spadają z roku na rok, chociaż rząd Zjednoczonej Prawicy robił, co mógł, żeby poprawić ściągalność tej daniny. Abonament RTV miałaby zastąpić tzw. opłata audiowizualna, jednak z przyczyn formalno-prawnych możliwe byłoby to dopiero od 2025 roku.