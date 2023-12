Pomysł na zorganizowanie opieki dla pociech parlamentarzystów nie jest nowy, chociaż do tej pory nie udało się go doprowadzić do skutku. Podczas X kadencji Sejmu dyskusja na ten temat rozgorzała po tym, jak w listopadzie Aleksandra Gajewska z KO przyszła do Sejmu z czteroletnim synem.