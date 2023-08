Prowokacje Grupy Wagnera. Pilne spotkanie premiera na Przesmyku Suwalskim

- Od dwóch lat mamy do czynienia z nieustanną presją na naszą wschodnią granicę. To ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy tylko w tym roku. To nieustanne prowokacje służb białoruskich. To w końcu wagnerowcy sprowadzeni przez reżim Łukaszenki w okolice Grodna - stwierdził szef polskiego rządu.