Ataki Grupy Wagnera na Białorusi. Jasna deklaracja ambasador USA

Pytanie dotyczyło potencjalnego zagrożenia ze strony wagnerowców, którzy trafili na terytorium kraju Alaksandra Łukaszenki po próbie zbrojnej rebelii, do której doszło w Rosji pod koniec czerwca.

- Obawiamy się działalności tej grupy na rzecz rosyjskich władz, bo oni nie działają niezależnie od nich. To jest zagrożenie dla nas wszystkich i musimy zapewnić, by nasze stanowisko było jasne - powiedziała ambasador Linda Thomas-Greenfield.

Thomas-Greenfield dodała również, że amerykańskie władze wyrażały swoje obawy na temat działalności bojowników Jewgienija Prigożyna już zanim doszło do " marszu sprawiedliwości na Moskwę ".

Grupa Wagnera na Białorusi. Czy jest zagrożeniem dla Polski?

O wagnerowcach na Białorusi zrobiło się bardzo głośno, gdy niezależne białoruskie kanały śledzące ruchy wojsk i formacji militarnych, np. Biełaruski Hajun, informowały o napływających do bazy w miejscowości Cel najemnikach i kolejnych kolumnach sprzętu i pojazdów.

Oliwy do ognia dolewają regularnie także białoruskie i rosyjskie władze. Samozwańczy prezydent Białorusi Alaksander Łukaszenka mówił na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że wagnerowcy proszą go o "pozwolenie na ruszenie na Zachód, na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa".