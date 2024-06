Sytuacja dotyczy wydarzeń z września 2021 roku. To właśnie wtedy w Sądzie Najwyższym doszło do buntu "starych" sędziów przeciwko powołaniu Izby Dyscyplinarnej oraz niewykonywaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Unijny trybunał stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem.

Sąd Najwyższy. "Doszło do naruszenia przepisów"

Bunt sędziów. Zamieszanie w Trybunale Stanu

To niejedyny problem Małgorzaty Manowskiej. Ośmioro z 19 sędziów Trybunału Stanu (przewodniczy mu pierwsza prezes SN - red.) złożyło zawiadomienie do Prokuratury Krajowej. Napisali także do marszałków Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta oraz ministra sprawiedliwości. Interia widziała dokumenty, które do tych organów zostały wysłane. Mimo licznych apeli nie doczekali się zwołania pełnego składu tego gremium w terminie - jak twierdzą - wynikającym z przepisów prawa.