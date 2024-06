Sędziowie Trybunału Stanu mają dość. Mimo licznych apeli nie doczekali się zwołania pełnego składu tego gremium w terminie - jak twierdzą - wynikającym z przepisów prawa. W tej sprawie złożyli właśnie zawiadomienie do Prokuratury Krajowej. Piszą też do marszałków Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta oraz ministra sprawiedliwości. Interia widziała dokumenty, które do tych organów zostały wysłane.