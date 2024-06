Pozew o ochronę dóbr osobistych : dobrego imienia, renomy zawodowej i prawa do niezakłóconego życia prywatnego, jaki złożyć ma Igor Tuleya , ma dotyczyć 11 osób . Są to m.in. rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab oraz Michał Lasota i Przemysław Radzik , dwóch jego zastępców.

Jak podaje oko.press, chodzi o wytaczanie Tulei przez lata " bezzasadnych postępowań o charakterze dyscyplinarnym " po tym, jak m.in. krytykował on zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa i zadał pytanie prejudycjalne do TSUE . Schaba i Radzika chce też pozwać za działania, jakie podejmowali względem niego, gdy stali na czele warszawskiego Sądu Okręgowego .

Tuleya nie był wtedy dopuszczany do orzekania, chociaż TSUE w 2021 roku stwierdziło, że Izba Dyscyplinarna , która zawiesiła sędziego, nie jest legalnym sądem. Nie mógł też pisać felietonów dla prywatnego medium, jak również prowadzić zajęć ze studentami na Akademii Leona Koźmińskiego . Zdaniem Tulei był on również szykanowany, gdy Radzik i Schab zaczęli kierować stołecznym Sądem Apelacyjnym .

Igor Tuleya chce pozwać 11 osób. W tle m.in. zawieszenie sędziego

W pozwie ujęta jest również Joanna Przanowska-Tomaszek, która - jak ocenia sędzia - jako następczyni Schaba w Sądzie Okręgowym również nie pozwalała mu orzekać i odmawiała przywrócenia go do pracy - stało się to ostatecznie w listopadzie 2022 roku. Oko.press podaje, że Tuleya ma też zarzuty wobec Dariusza Drajewicza, zasiadającego w KRS, który siedem lat temu zażądał od niego wyjaśnień ws. orzeczenia, jakie sędzia wydał po głosowaniu nad budżetem w sejmowej Sali Kolumnowej; to sytuacja z końca 2016 roku.