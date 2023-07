- Trudno wyobrazić sobie przyszłą architekturę bezpieczeństwa bez Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej - stwierdził prezydent i dodał, że "wolna, bezpieczna i suwerenna Ukraina" jest również gwarantem bezpieczeństwa Polski.

Prezydent ocenił również, że umieszczenie broni jądrowej i bojowników Grupy Wagnera na terenie Białorusi to działanie Rosji na eskalację konfliktu, co nie może pozostać bez odpowiedzi. - Nie możemy tego bagatelizować, musimy apelować do partnerów o analizę tych gróźb, ostrzegać sojuszników tak, jak robiliśmy to dotychczas - przekazał.

- Mam nadzieję, że poprawimy pozycje polskiej Marynarki Wojennej i podniesiemy ogólną liczebność Wojska Polskiego do 300 tys. żołnierzy. Cieszę się, że politykę rządu w zakresie obronności rozumieją Polacy i opozycja - zaznaczył.

Andrzej Duda poinformował również, że wkrótce uruchomiony zostanie proces "wdrożenia kilkudziesięciu daleko idących rozwiązań prawnych wzmacniających system planowania obronnego w państwie". - W najbliższych dniach projekt jako prezydencka inicjatywa trafi do Sejmu - zapowiedział prezydent.

Po oficjalnych przemówieniach zgromadzeni udali się na narady niejawne.

***

