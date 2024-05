Prezydent reaguje na wystąpienie szefa MON. "Troszkę mnie to zaniepokoiło"

Andrzej Duda wprost. "Trochę mnie zaniepokoiło"

Głowa państwa podkreślała znaczenie sojuszu z Waszyngtonem. - Troszkę zaniepokoiło mnie to, że (wicepremier - red.) za mało akcentował to znaczenie jakie ma USA. (...) Jeśli gdzieś mamy jakąś dodatkową gwarancję bezpieczeństwa to najsilniejszą jest obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce - zapewniał.