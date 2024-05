Prawo i Sprawiedliwość to partia, którą uczestnicy badania dla "Wydarzeń" Polsatu najczęściej określali jako odpowiedzialną za pogłębiający się podział społeczeństwa w naszym kraju. Drugą w zestawieniu Koalicję Obywatelską wskazała natomiast niemal co druga osoba. Wiadomo też, co o konflikcie wśród obywateli uważają elektoraty danych partii.