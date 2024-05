Andrzej Duda o CPK. Co usłyszał od premiera?

W czasie briefingu prasowego w Watykanie prezydent został zapytany o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego . - Mam taką informację, że pan premier powiedział do mnie, że chcą kontynuować inwestycję . Muszą tylko dokonać kilku korekt, jeśli chodzi o linie kolejowe - powiedział. Zdaniem prezydenta to "temat fundamenty i podstawowy jeśli chodzi o rozwój Polski".

Andrzej Duda o nowej amerykańskiej bazie w Polsce: Duża satysfkacja

- To chyba dobrze. To jest duża satysfakcja. To są tematy, o których rozmawiam ze stroną amerykańską od początku swojej prezydentury - powiedział, zapytany o powstanie amerykańskiej bazy "Camp Miron" w Krakowie. To najbardziej wysunięta na wschód stała baza wojsk specjalnych USA. Może w niej stacjonować nawet 200 wojskowych.