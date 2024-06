Marcin Mastalerek w środę był gościem programu "Mówiąc Wprost". W trakcie rozmowy pytany był m.in. o relacje z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Powodem była inna rozmowa, gdy szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy wystąpił w Telewizji Republika.

Mastalerek zadrwił wtedy z Kaczyńskiego, przedrzeźniając jego podejście do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- Pozornie zwyciężyliśmy, nic się nie stało, doliczmy Konfederację i wszystko jest w porządku, no nie, tak się przegra - powiedział, zasłaniając przy tym oczy i sugerując, że Kaczyński z podobnym nastawieniem podchodzi do wyborczych rezultatów. Widzowie szybko zauważyli, że to kolejna odsłona konfliktu pomiędzy politykami po tym, jak w 2015 roku dla Mastalerka zabrakło miejsca na listach PiS. Reklama

Marcin Mastalerek o Jarosławie Kaczyńskim. "Dziękuję, panie prezesie"

- Mogę żartobliwie powiedzieć panu prezesowi Kaczyńskiemu: "dziękuję, panie prezesie". Na pewno moja żona i córki cieszą się bardziej z tego rozwoju sytuacji, niż z tego, gdybym tylko miał być cynglem Jarosława Kaczyńskiego, jak kiedyś byłem - przekazał i dodał: - Jestem zadowolony, jak to się potoczyło. Nie ma we mnie złości, frustracji.

W trakcie wywiadu nie zbrakło też pytań o ewentualną polityczną emeryturę Jarosława Kaczyńskiego.

- Jak mnie pani pyta, albo mnie pytają inni i muszę odpowiedzieć "tak" lub "nie"... więc odpowiadam, że tak. Ale potem opowiadam, tłumacząc, jaka jest specyfika partii, że to jest przecież prywatna partia prezesa Kaczyńskiego, że zrobi, co chce. Nie ma naturalnej sukcesji w partii (...). Gdyby była, to byłby oczywisty kandydat na prezydenta - ocenił Mastalerek.

- Nie ma tego oczywistego kandydata, bo PiS rządził osiem lat i de facto musiałby od nowa budować tego kandydata. Nie ma popularnych kandydatów, jak Rafał Trzaskowski lub Radosław Sikorski - podkreślił prezydencki minister. Reklama

Mastalerek komentuje działania premiera. "Geniusz polityczny"

Podczas wywiadu Mastalerek komentował także doniesienia na temat potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta i faktu, że wśród nich ma nie być żadnej kobiety, co potwierdził sam Kaczyński. - Całkowicie nie zgadzam się z tym, co powiedział Jarosław Kaczyński, o tym, że kobieta nie nadaje się do tej funkcji przez sprawy bezpieczeństwa. Mam inne doświadczenie z kobietami - przekazał.

W obliczu zbliżającej się kampanii prezydenckiej Marcin Mastalerek mówił także o działaniach premiera Tuska.

- Donald Tusk jest niezwykle sprawnym graczem. Gdy dojdzie do kampanii wyborczej, to może stanąć, jak na tym wiecu 4 czerwca. Donald Tusk wystąpił przeciwko swojemu rządowi. Powiedział, że on tak tego rządu nie lubi, żeby pójść jeszcze zagłosować w tych wyborach, to on pokaże temu rządowi - ocenił Mastalerek.

- W takim uproszczeniu, jako rozliczający tych, którzy za wolno pracują. Przecież to jest geniusz polityczny. Nie ma tak sprawnego człowieka, który tak manipuluje. Jarosław Kaczyński nie jest w stanie zrobić tego na takim poziomie - dodał szef gabinetu prezydenta RP. Reklama

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!