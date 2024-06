Konflikt u prezydenta. Minister Andrzeja Dudy rezygnuje

Informacje o rezygnacji Ignaczak-Bandych pojawiały się w mediach od dłuższego czasu. Pod koniec kwietnia o podobnym scenariuszu napisała Wirtualna Polska. Do zmiany ma dojść jeszcze w tym tygodniu.

- Praca w Kancelarii Prezydenta RP wymaga niezwykłego zaangażowania. Ze względu na problemy zdrowotne, dwa tygodnie temu, poprosiłam pana prezydenta, żeby mnie odwołał. A on się do tego przychylił - przekazała Interii Grażyna Ignaczak-Bandych. - W ubiegłym roku osiągnęłam wiek emerytalny. Co dalej, zobaczymy - dodała.