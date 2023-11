Wrzutka do projektu. Wraca obligo giełdowe

Chodzi o tzw. obligo giełdowe. Dla wytwórców energii oznacza to obowiązek sprzedaży energii na giełdzie, co ma prowadzić do zbliżenia ceny dla klientów do ceny energii na rynku. Chodzi o to, by mniejsze firmy miały szansę konkurować z dużymi koncernami energetycznymi, które w obecnej sytuacji mogą dyktować ceny na rynku.