W piątek Donald Tusk ogłosił nowy skład rządu. Szefem MSWiA został Tomasz Siemoniak . W resorcie spraw wewnętrznych i administracji zastąpi Marcina Kierwińskiego , który zdecydował się na start w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Nowy szef MSWiA będzie jednocześnie pełnił funkcję ministra koordynatora służb specjalnych.

- Mam bezgraniczne zaufanie do ministra Tomasza Siemoniaka i dlatego nie waham się powierzyć mu obu funkcji . Będzie pełnił rolę ministra spraw wewnętrznych i administracji i jednocześnie koordynatora ds. służb specjalnych - poinformował Tusk.

Rekonstrukcja rządu. Tomasz Siemoniak nowym minister spraw wewnętrznych i administracji

- To wszystko każe nam wzmocnić rząd i służby i jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. I tutaj doświadczenie wyniesione także z kierowania ministerstwem obrony narodowej się przyda - powiedział premier.

Opozycja chwali posunięcie premiera Donalda Tuska. "Dobra decyzja"

"Dobra decyzja o ponownym połączeniu w ręku jednej osoby funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra koordynatora służb specjalnych jak miało to miejsce w czasie gdy szefem MSWiA był Mariusz Kamiński " - napisał Poboży w swoich mediach społecznościowych.

W 2011 - za rządów koalicji PO-PSL - jednocześnie sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów i szefem MSWiA był Jacek Cichocki , obecnie szef Kancelarii Sejmu. Tak samo latach 2013-2014 stanowiska łączył również Bartłomiej Sienkiewicz , odwołany w piątek minister kultury i kandydat KO w wyborach do PE.

Tomasz Siemoniak szefem MSWiA i ministrem koordynatorem służb specjalnych. Stanowisko w rękach jednej osoby

W sierpniu 2019 roku "Dziennik Gazeta Prawna" pisał, że duża władza, jaką - dzięki połączeniu funkcji - skupi Kamiński, budzi zastrzeżenia opozycji, która oskarżała go, że wykorzystuje CBA do polowania na polityków.

- Mam duże wątpliwości, co do Mariusza Kamińskiego jako szefa służb. Jeśli jeszcze połączymy służby z MSWiA, to nie wiem, czy zbyt dużo władzy nie będzie skupione w ręku jednego człowieka. Podobnie uważałam, gdy Zbigniew Ziobro przejął nadzór nad prokuraturą i jednocześnie władzę nad mianowaniem prezesów sądów. Różne służby powinny mieć różne kierownictwo - mówiła cytowana przez "DGP" Katarzyna Lubnauer, wtedy wiceprzewodnicząca klubu PO-KO w Sejmie.