- Ten film to jest propagandowe przygotowanie pod demontaż zapory z Białorusią (...) Przed tym filmem elity rozkładają czerwony dywan - mówił premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do filmu Agnieszki Holland "Zielona Granica". - Nasz rząd nigdy na to nie pozwoli, ale proszę wszystkich rodaków, aby nie pozwolili na to, by hańbiony był polski mundur, by plugawione było dobre imię polskiego żołnierza - dodał Morawiecki.