Zielona Granica. Duda o filmie Holland: Tylko świnie siedzą w kinie

- Chodzi o to, by zrobić z uczciwej obrony polskiej granicy , unijnej granicy, zbrodnię. W czyim to jest interesie? Z czego wynika? O ile potrafię rozszyfrować motywację Tuska, to motywacji Holland do końca nie rozumiem, choć stykałem się ze środowiskiem stalinowskich komunistów; takim człowiekiem był jej ojciec, i coś mi tam do głowy przychodzi - powiedział we Wrocławiu prezes PiS.